به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور با تأکید بر لزوم پیگیری دقیق و جدی مصوبات مربوط به پروژه‌های نفتی در استان، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند بدون هیچ گونه تأخیر و کوتاهی خدمات لازم را به مردم مناطق تحت تأثیر این پروژه‌ها ارائه دهند.

وی افزود: با وجود پیچیدگی‌ها و مشکلات متعدد فنی، زیست‌محیطی و اقتصادی، هنوز اقدامات لازم در بسیاری از حوزه‌ها به صورت کامل اجرا نشده است و این وضعیت قابل قبول نیست.

معاون استاندار هرمزگان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای وزارت نفت و ضرورت جابه‌جایی برخی روستاها در مسیر انتقال نفت به دریای عمان، بر اهمیت همکاری و رضایت مردم تاکید کرد و گفت: مشارکت فعال جامعه محلی، شرط اصلی موفقیت این پروژه‌ها است.

وی افزود: مردم مناطق نفت‌خیز تاکنون همکاری قابل توجهی در راستای تسهیل اجرای پروژه‌های نفتی داشته‌اند و انتظار می‌رود این همکاری مستمر و پایدار باقی بماند.

صادقی‌پور همچنین یادآور شد: وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی باید فراتر از پروژه‌های نفتی، در زمینه بهبود وضعیت معیشتی، اقتصادی و امنیتی جامعه محلی اقدامات مؤثری انجام دهند تا توسعه پایدار و رفاه اجتماعی در این مناطق تحقق یابد.

وی در پایان اعلام کرد: با پیگیری مستمر و هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های استان، جابه‌جایی روستاها و ارائه خدمات عمومی مرتبط در ماه‌های آینده به صورت منسجم و بدون وقفه انجام خواهد شد و تلاش می‌شود تمامی مسائل و مشکلات موجود به سرعت برطرف شود تا روند توسعه و پیشرفت استان هرمزگان تسریع شود.

صفر صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده با حضور مدیران کل و معاونین فنی سازمان‌های مرتبط، اظهار کرد: پیگیری رفع مشکلات روستاهای بونجی میکسی، بونجی لاتیدان و بونجی کرباسی همچنان در دستور کار جدی قرار دارد.