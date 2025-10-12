به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برنامه افتتاح حداقل ۷۵ هزار واحد مسکونی حمایتی در دهه فجر امسال، خطاب به مدیران کل ادارات راه و شهرسازی استانها گفت: تمامی این واحدها باید علاوه بر تکمیل عملیات ساختمانی و رفع نواقص، فاقد هرگونه مشکل زیرساختی بوده و از هر جهت برای سکونت متقاضیان آماده باشند.
وی افزود: افتتاح هیچ واحدی بدون آماده بودن کامل برای سکونت و بهرهبرداری انجام نخواهد شد و تمامی زیرساختهای خدماتی باید پیش از بهرهبرداری تأمین شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تأمین مالی بهموقع و کافی پروژهها نقش تعیینکنندهای در تحویل سریعتر واحدها به مردم دارد، گفت: در یک سال گذشته، طرحهای حمایتی مسکن در بخش انبوهسازی با رشد قابل توجهی در مراحل مختلف اجرا مواجه بودهاند.
وی اعتماد و مشارکت متقاضیان واجد شرایط را از عوامل اصلی موفقیت طرحهای حمایتی مسکن عنوان کرد و افزود: ادارات کل راه و شهرسازی استانها باید با انجام بهموقع تعهدات و ایجاد اطمینان در متقاضیان، زمینه جلب مشارکت بیشتر آنان در تکمیل سهم آورده را فراهم کنند.
طاهرخانی یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن حمایتی ۹۹ ساله در تعهد قطعی دولت قرار دارد که لازم است عملیات ساخت و تکمیل آنها مطابق زمانبندیهای تعیینشده و در اسرع وقت به انجام برسد.
به گفته وی، بخش قابل توجهی از این واحدها در قالب پروژههای انبوهسازی در حال اجراست که مدیریت ساخت آنها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هرگونه تأخیر در اجرای پروژهها منجر به افزایش قیمت تمامشده واحدها بهدلیل اثرات تورمی میشود و گفت: برای جلوگیری از این امر، ضروری است تأمین مالی مناسب و تخصیص بهموقع منابع، بهویژه تسهیلات بانکی در دستور کار ادارات کل قرار گیرد.
طاهرخانی در پایان با تأکید بر لزوم تسریع در روند ساخت و تکمیل واحدها، بهویژه واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالا، تصریح کرد: باید از ظرفیت دستورالعملهای حمایتی، بهویژه برای دهکهای یک تا سه جامعه، استفاده شود تا این واحدها هر چه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسند و در اختیار متقاضیان قرار گیرند.
