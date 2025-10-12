چهارمحال و بختیاری شایسته تبدیل به الگوی ملی در تحقق عدالت آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علوی، ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی، قومیتی و طبیعی این استان اظهار کرد: این منطقه شایسته تبدیل شدن به الگویی ملی در تحقق عدالت آموزشی است.

وی تصریح کرد: در جهانی که علم و فناوری هر روز چهره تازه‌ای به خود می‌گیرد، کشوری موفق خواهد بود که نیروی انسانی ماهر، کارآمد و متخصص داشته باشد، این دقیقاً مأموریت ما در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است.

سرپرست جدید فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه آموزش‌های مهارتی باید جایگزین مدرک‌گرایی و وابستگی به استخدام شود، افزود: در مسیر تحول، تهیه نقشه مهارتی استان، ارتقای کیفیت آموزش‌ها متناسب با نیاز بازار کار، تعامل گسترده با صنایع، دانشگاه‌ها و کارآفرینان، و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه به‌ویژه جوانان، روستاییان و عشایر را در دستور کار قرار خواهیم داد.

علوی بیان داشت: با توکل به خدا و تکیه بر خرد جمعی، امیدوارم بتوانم گامی مؤثر در مسیر ارتقای مهارت و توسعه اشتغال پایدار در استان بردارم.