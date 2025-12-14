محمدی: هنوز پنجره فرصت برای عبور از ناترازی نیروی کار ماهر باز است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محمدی شامگاه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در دفتر امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه عدالت آموزشی به برکت انقلاب اسلامی در ایران گسترش یافته است، اظهار کرد: بسیاری از افرادی که در روستاها و نقاط محروم کشور نمیتوانستند به تحصیل بپردازند، تحت آموزش قرار گرفتند که برخیها امروز در قامت مدیران و خدمتگزاران در بخش خصوصی یا عمومی مشغول خدمت هستند و مقدرات کشور را در دست گرفتهاند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با ذکر اینکه تضمین فراگیر شدن آموزش در کشور اتفاق بزرگی بوده است، ادامه داد: همزمان با توسعه عدالت آموزشی در کشور اما برخی بدبنیانیها نیز در سیاستگذاری آموزشی کشور مشاهده میشود.
محمدی عدم رعایت آمایش سرزمینی در آموزشهای دانشگاهی را یکی از مصادیق اعوجاج در سیاست آموزشی کشور دانست و افزود: در سیاستگذاریها مشخص نکردیم که چند دانشآموخته در این یا آن رشته دانشگاهی نیاز داریم تا پذیرش طبق آن صورت گیرد. لذا به نظر میرسد ظرفیتهای زیستی کشور و عمر فرزندان این مرز و بوم با آموزشهای مازاد بیهوده مصرف شده است.
غفلت از هدایت شغلی دانشآموزان
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: چه بسا دانشآموز مستعدی که میتوانست یک تکنسین یا کارگر ماهر شود، عامدانه به کلاس درسی در دانشگاه هدایت شد که سودی نداشت بلکه هزینههای مازاد بر خانوادهها و منابع کشور تحمیل و عمر جوانان در این مسیر سپری شد.
محمدی با بیان اینکه در دنیا ۸۰ درصد افراد وارد آموزشهای مهارتی شده و در صنعت، خدمات، کسب و کار و … مشغول فعالیت میشوند، افزود: یک مسیر آموزشی ارتقای مهارتی برای افراد در کشورهای دیگر دیده شده اما در کشورمان متأسفانه باوجود سرمایهگذاری بزرگ و دسترسی خوب به آموزش، در هدایت فرزندانمان به سمت آموزشهای مهارتی و پاسخگویی به نیاز صنعت و جامعه کارفرمایی کشور کوتاهی کردیم.
در هدایت فرزندانمان به سمت آموزشهای مهارتی کوتاهی کردیم
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور برخی پیامدهای غفلت از هدایت شغلی را برشمرد و گفت: امروز از هر ۲ کارجو در کشور، یک کارجو فاقد مهارت بوده یا مهارت کافی را ندارد. از جوانان ۱۵ تا ۲۵ سال کشور، حدود ۲۸ درصد نه کار میکنند، نه درس میخوانند، نه مهارت میآموزند و نه استخدام هستند که این نرخ در دنیا، ۲۰ درصد است.
محمدی با اشاره به خطر آغاز بسته شدن پنجره جمعیتی کشور از حدود ۱۰ سال دیگر، توضیح داد: به این ترتیب جمعیت جوانی که امروز در اختیار داریم و میتواند پاسخگوی کسب و کار باشد، دیگر نخواهیم داشت و حتماً دچار تنش خواهیم شد.
وی بیان کرد: مصداق این ادعا چند برابر شدن دستمزد کارگران ساده در ماههای اخیر در پی اخراج اتباع خارجی از کشور بود؛ یعنی با خروج اتباع، دچار کسری در نیروی کار شدیم.
وی با اشاره به فراگیر شدن هوش مصنوعی و فنآوریهای برافکن، بیان کرد: در این راستا لازم است افراد مهارتهای خودشان را ارتقا دهند و همه این عوامل باعث خواهد شد که به زودی با مفهومی به اسم ناترازی نیروی کار ماهر مواجه شویم اگرچه برخی شرکتها هماکنون نیز دچار این معضل بوده و برای یافتن نیروی کار ماهر و متناسب با نیازشان با مشکل مواجهند.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور اظهار کرد: هنوز پنجره فرصت برای تغییر این شاخصها برای ما باز است به شرطی که در زمینه فرهنگ کار و تلاش و آموزش مهارتها به طور جدی وقت بگذاریم.
دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی با تأکید بر هماهنگی آموزشهای مهارتی از مدرسه تا دانشگاه، افزود: این یک زنجیره ارزش است که به افراد صلاحیت ورود به شغلهای مختلف را میدهد و در این راستا نیاز به فرهنگسازی داریم که تا کنون از آن غافل بودیم.
