به گزارش خبرنگار مهر، سید جمیل احمدی صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فنی و حرفهای چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در راستای ارتقای آموزشهای مهارتی و ایجاد پیوند مؤثر میان هنرستانها و بازار کار، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با همکاری وزارت آموزشوپرورش و اتاق بازرگانی ایران، طرح ملی «همنوا» را با هدف ایجاد هنرستانهای مرکزی نوآورانه در سراسر کشور به اجرا گذاشت.
وی تصریح کرد: در قالب این طرح، مراکز آموزش مهارتی برای دانشآموزان هنرستانی در سطح کشور راهاندازی شدهاند که ظرفیت پذیرش بیش از ۱۰۰ هزار نفر را فراهم کردهاند، این اقدام با بهرهگیری از زیرساختهای موجود و رویکرد همافزایی بین دستگاهی صورت گرفته است.
معاون آموزش سازمان فنی و حرفهای کشور با تأکید بر شعار «منابع ملی در خدمت منافع ملی»، بیان داشت: سازمان آموزش فنی و حرفهای با هدایت دکتر محمدی و همراهی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسیر جزیرهای گذشته را کنار گذاشته و با مشارکت نهادهای تخصصی، هنرستانهای تخصصی در حوزههایی چون پلیمر و صنایع دریایی راهاندازی کرده است.
احمدی افزود: یکی از چالشهای اساسی آموزشهای مهارتی، نبود ارتباط مؤثر با بازار کار بود و در پاسخ به این نیاز، سازمان دورههای کوتاهمدت کسبوکار را طراحی و اجرا کرده و با ارائه مشاورههای تخصصی، زمینه ورود پایدار مهارتآموختگان به بازار را فراهم کرده است.
وی اذعان داشت: در قالب تفاهمنامههایی با پلتفرمهایی چون دیجیکالا و با سلام، آموزشهای تخصصی در زمینه تولید محتوا، عکاسی محصول، بارگذاری در فضای مجازی و تعامل با بازار ارائه شده است. این آموزشها در استانهای سیستانوبلوچستان، خوزستان و دو شهرستان دیگر به اجرا درآمدهاند.
معاون آموزش سازمان فنی و حرفهای کشور یادآور شد: زنجیره کامل تولید تا فروش؛ الگویی برای توسعه ملی سازمان با ایجاد فروشگاههای مرکزی، آموزش بازاریابی و حمایت از تولیدکنندگان، زنجیرهای کامل از تولید تا فروش را در سطح کشور طراحی کرده است، بازدیدهای میدانی نشان میدهد که بسیاری از مهارتآموختگان وارد کسبوکارهای واقعی شدهاند.
احمدی گفت: در برنامه هفتم توسعه، آموزش ۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال هدفگذاری شده است. این حوزه شامل هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، واقعیت مجازی، برنامهنویسی پایتون و سایر فناوریهای نوین است که در کشاورزی، آموزش، مدیریت و انرژی کاربرد گستردهای دارند.
وی ادامه داد: در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، تفاهمنامهای برای برگزاری ۵۰ کارگاه آموزشی در سراسر کشور امضا شده است. هدف، آموزش عمومی و توانمندسازی خانوارها برای بهرهبرداری از انرژیهای پاک در کنار نیروگاههای بزرگ است.
معاون آموزش سازمان فنی و حرفهای کشور بیان داشت: بر اساس مطالعات یونسکو، ورود موفق به بازار کار نیازمند ترکیبی از مهارتهای فنی و غیر فنی است؛ از جمله تفکر خلاق، تفکر نقادانه، اخلاق حرفهای و آموزشهای شخصیسازیشده، سازمان آموزش فنی و حرفهای با رویکرد پژوهشی، این مهارتها را در نظام آموزشی خود گنجانده است.
احمدی با تأکید بر جایگاه والای مهارت در ادبیات توسعه، از این اقدامات به عنوان گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی جوانان و تحقق عدالت آموزشی یاد کردند.
لازم به ذکر است در پایان این مراسم از زحمات علیرضا کریمزاده قدردانی شد و سید محمد علوی بهعنوان سرپرست آموزش فنی و حرفهای چهارمحال و بختیاری معرفی شد.
نظر شما