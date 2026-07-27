به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه و نماینده ادوار مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، طی نامهای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با اشاره به جایگاه راهبردی شاهوار در تأمین آب منطقه، خواستار توجه ویژه دولت به این موضوع شده است.
جلالی در این نامه با اشاره به اینکه «کوه شاهوار در منطقه شاهرود منبع آب مردم منطقه است و متأسفانه با هدف استخراج بوکسیت، تخریبهای بسیاری در آن صورت گرفته است»، بر ضرورت اتخاذ تصمیمی مبتنی بر منافع بلندمدت مردم و حفظ منابع طبیعی تأکید کرده است.
وی همچنین با اشاره به بررسیهای کارشناسی انجامشده در دوران مسئولیت خود در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، یادآور شده است که نتایج این مطالعات، آثار و پیامدهای فعالیت معدن را برای منطقه زیانبار ارزیابی کرده بود. جلالی در ادامه، با اشاره به موضع سازمان حفاظت محیطزیست و مطالبه مستمر مردم شاهرود، از رئیسجمهور درخواست کرده است تصمیمگیری درباره آینده شاهوار بر پایه نظر تخصصی سازمان حفاظت محیطزیست انجام شود.
بر اساس تصویر منتشرشده از این مکاتبه، رئیسجمهور نیز در ذیل این نامه خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است: «حل مشکل با توجه به نظر محیطزیست باشد.»
این در حالی است که سازمان حفاظت محیطزیست پیش از این نیز در مقاطع مختلف مخالفت خود را با تداوم معدنکاری در کوهستان شاهوار اعلام کرده است. از جمله، این سازمان طی نامه شماره ۱۴۰۴۱۱۰۸۵۸۹ مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴ مخالفت خود را با ادامه فعالیت معدن بوکسیت اعلام کرده است.
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