مقصران قرارداد ننگین کرسنت محاکمه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سراج در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، اظهار کرد: امروز رژیم صهیونیستی از درون، شکننده‌تر و از بیرون و در جامعه جهانی، بی‌آبروتر شده و ظلم هیچگاه باقی نمی‌ماند.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه، گفت: امروز شاهد تبعات قرارداد ننگین کرسنت هستیم که مصادره بیش از ۲ میلیارد دلار در بانک مالزی و ساختمان وزارت نفت در لندن از تبعات آن است. قوه قضائیه باید مقصران خسارت بزرگ قرارداد کرسنت را محاکمه کند؛ محمد خاتمی رئیس دولت به اصطلاح اصلاحات، حسن روحانی رئیس دولت به اصطلاح امید و بیژن زنگنه که ژنرال کاغذی است، باید به عنوان عاملان اصلی این قرارداد ننگین محاکمه شوند، چرا که هر سه نفر مطلع بوده و در حالی که مسئولیت داشتند هیچ اقدامی نکردند.

وی در مطلب دیگری، گفت: رئیس جمهور جاهل آمریکا، ادعای صلح می‌کند اما از ۲۰۰ مشاور او، تنها یک نفر وجود دارد که جنگ طلب نیست، لذا ادعای صلح طلبی آنها به سرانجام نمی‌رسد. مشکل دشمنان صرفاً ایران هسته‌ای نیست، بلکه مشکل آنها ایران قوی است و از هر حربه‌ای برای ضربه به ما استفاده می‌کنند، پس باید در برابر آن‌ها بایستیم.