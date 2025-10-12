به گزارش خبرگزاری مهر، علی قربانی، با اشاره به نقش مؤثر تعاونی‌های دهیاری‌ها در ایجاد درآمد پایدار و توسعه اقتصادی شهرستان خاتم یزد، گفت: شهرستان خاتم با صادرات سالانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در بخش کشاورزی، شاهد تحولی چشمگیر در زیرساخت‌ها و جذب گردشگر بوده است.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدزایی در روستاها از اولویت‌های اصلی دولت در حوزه توسعه پایدار است، افزود: حمایت‌های ویژه‌ای برای تقویت تعاونی‌های دهیاری‌ها و توسعه فعالیت‌های اقتصادی محلی در نظر گرفته شده که می‌تواند نقش به سزایی در ماندگاری جمعیت روستایی داشته باشد.

قربانی ادامه داد: شهرستان خاتم با برخورداری از ۱۷ هزار هکتار اراضی کشاورزی و دستاوردهای چشمگیر در صادرات محصولات کشاورزی، نمونه‌ای موفق از توانمندسازی اقتصادی مناطق روستایی به شمار می‌آید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با وجود دورافتادگی شهرستان خاتم، توسعه زیرساخت‌ها، جذب گردشگر و رونق اقتصادی در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست‌های حمایتی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های محلی و ملی است.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تأکید کرد: پشتیبانی از طرح‌های اقتصادی دهیاری‌ها و تقویت تعاونی‌های روستایی می‌تواند بهبود شرایط معیشتی و رفاهی در روستاها را به‌دنبال داشته و در نهایت موجب کاهش مهاجرت و تقویت روند مهاجرت معکوس شود.