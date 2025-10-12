به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ردایی تهیه‌کننده سینما که به دلیل عوارض قلبی چند روزی در بستر بیماری بود، صبح امروز ۲۰ مهر درگذشت.

خانه سینما با اعلام این خبر اعلام کرد که مراسم تشییع و بزرگداشت آن مرحوم روز دوشنبه ۲۱ مهر ساعت ۹ صبح در قطعه هنرمندان (قطعه ٨٨) بهشت زهرا تهران برگزار می‌شود.

همچنین مراسم سوم وهفتم ردایی روز چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۹ الی۲۰:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار می‌شود.

وی تهیه فیلم‌هایی همچون «رکسانا»، «فیگور»، «سال دوم دانشکده من»، «برف سرخ»، «مالاریا» و «سه بیگانه» را در کارنامه هنری خود دارد.