  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

مسعود ردایی تهیه‌کننده سینما درگذشت؛ تشییع پیکر در ۲۱ مهر

مسعود ردایی تهیه‌کننده سینما درگذشت؛ تشییع پیکر در ۲۱ مهر

مسعود ردایی تهیه‌کننده سینما صبح امروز ۲۰ مهر و در ۶۳ سالگی به دلیل عوارض قلبی فوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ردایی تهیه‌کننده سینما که به دلیل عوارض قلبی چند روزی در بستر بیماری بود، صبح امروز ۲۰ مهر درگذشت.

خانه سینما با اعلام این خبر اعلام کرد که مراسم تشییع و بزرگداشت آن مرحوم روز دوشنبه ۲۱ مهر ساعت ۹ صبح در قطعه هنرمندان (قطعه ٨٨) بهشت زهرا تهران برگزار می‌شود.

همچنین مراسم سوم وهفتم ردایی روز چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۹ الی۲۰:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار می‌شود.

وی تهیه فیلم‌هایی همچون «رکسانا»، «فیگور»، «سال دوم دانشکده من»، «برف سرخ»، «مالاریا» و «سه بیگانه» را در کارنامه هنری خود دارد.

کد خبر 6619772
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها