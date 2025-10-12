بریمانی: ۳۳۰۰ باشگاه خصوصی در مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای تربیت بدنی و ورزش شهرستان قائمشهر ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش، قائمشهر را یکی از شهرستان‌های پرافتخار کشور در حوزه ورزش عنوان کرد و گفت: این شهرستان فخر ورزش ایران است و انتظار می‌رود در تخصیص اعتبارات ورزشی مازندران، بازنگری جدی انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای بخش خصوصی در توسعه ورزش استان اظهار داشت: بیش از ۳۳۰۰ باشگاه خصوصی در مازندران فعال هستند که نقش مهمی در پیشبرد اهداف ورزشی به‌ویژه در شهرستان‌ها دارند و باید از تلاش این مجموعه‌ها قدردانی کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران همچنین بر اهمیت توجه به زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: اگر در هر رشته‌ای، زیرساخت مناسب و مربیان توانمند داشته باشیم، ورزشکاران مازندرانی در میادین ملی و بین‌المللی درخشش بیشتری خواهند داشت.

بریمانی توسعه ورزش همگانی و بومی‌محلی را از اولویت‌ها دانست و افزود: بسیاری از بیماری‌ها ناشی از کم‌تحرکی است و باید ورزش روزانه برای همه گروه‌های سنی به یک ضرورت تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی و ارتقای سطح سلامتی جامعه خاطرنشان کرد: برای توسعه همه‌جانبه ورزش، باید از ظرفیت خیرین نیز بهره‌برداری شود و ما نیز به عنوان متولی ورزش، وظیفه حمایت از شهرستان‌های مستعدی چون قائمشهر را داریم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای آینده ورزش استان گفت: با هدف‌گذاری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، می‌توانیم شاهد درخشش بیشتر ورزشکاران مازنی در رویدادهایی چون بازی‌های آسیایی و المپیک باشیم.

ضرورت توجه به زیرساخت‌های ورزشی

در ادامه این جلسه، ابوذر قربانی فرماندار قائمشهر نیز با اشاره به افتخارات بی‌نظیر ورزشی این شهرستان در رویدادهای گوناگون، بر ضرورت توجه ویژه به زیرساخت‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: ورزشگاه شهید وطنی نیازمند رسیدگی جدی است که خوشبختانه با نگاه ویژه مدیرکل، ۸ میلیارد تومان برای بهسازی آن اختصاص یافته است.

قربانی همچنین گفت: به جوانان، ایده‌های نو و تفکر جدید باور دارم و معتقدم ورزش حرفه‌ای نیازمند حمایت حرفه‌ای است؛ ورزشکار باید تنها دغدغه‌اش، ورزش باشد.

در پایان این جلسه، از جمعی از ورزشکاران افتخارآفرین شهرستان قائمشهر با اهدای لوح و هدایا تجلیل به‌عمل آمد.