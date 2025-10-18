  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

بریمانی: بانوان مازندرانی ۵۰ مدال جهانی برای کشور کسب کردند

بریمانی: بانوان مازندرانی ۵۰ مدال جهانی برای کشور کسب کردند

میاندورود - مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه این استان قطب ورزش کشور به شمار می‌رود، گفت: ۵۰ مدال جهانی توسط بانوان برای کشور کسب شد.

به گزارش خبرنگار مهر حسین بریمانی پیش از ظهر شنبه در مراسمی به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش، ضمن تبریک فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش، از تعامل سازنده میان وزارت ورزش و جوانان با آموزش و پرورش به‌عنوان عامل اصلی توسعه ورزش در کشور یاد کرد و افزود: تعامل نزدیک این دو دستگاه زمینه‌ساز رشد و پیشرفت ورزش در تمامی سطوح جامعه است.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران افزایش تعداد مربیان زن را کلیدی برای توسعه ورزش قهرمانی بانوان دانست و گفت: از ابتدای سال جاری، بانوان ورزشکار کشور توانسته‌اند بیش از ۵۰ مدال جهانی، بین‌المللی و آسیایی برای ایران کسب کنند که این نشان از قدرت و پتانسیل ورزش بانوان دارد.

بریمانی در ادامه مازندران را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی ورزش کشور معرفی کرد و اظهار داشت: برنامه‌ریزی دقیق و محوری، آینده ورزش ایران را می‌سازد و در این مسیر، نقش مربیان و دست‌اندرکاران ورزشی در توسعه و موفقیت‌های کشور، غیرقابل انکار است.

وی همچنین در جمع دانش‌آموزان ورزشکار اشاره کرد: کم‌تحرکی یکی از عوامل اصلی افزایش بیماری‌های مختلف در استان مازندران است و گفت: برای مقابله با این معضل، به عزم ملی و استانی برای توسعه ورزش و ارتقای سطح سلامت نیاز داریم.

کد خبر 6625850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها