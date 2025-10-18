بریمانی: بانوان مازندرانی ۵۰ مدال جهانی برای کشور کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر حسین بریمانی پیش از ظهر شنبه در مراسمی به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش، ضمن تبریک فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش، از تعامل سازنده میان وزارت ورزش و جوانان با آموزش و پرورش بهعنوان عامل اصلی توسعه ورزش در کشور یاد کرد و افزود: تعامل نزدیک این دو دستگاه زمینهساز رشد و پیشرفت ورزش در تمامی سطوح جامعه است.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران افزایش تعداد مربیان زن را کلیدی برای توسعه ورزش قهرمانی بانوان دانست و گفت: از ابتدای سال جاری، بانوان ورزشکار کشور توانستهاند بیش از ۵۰ مدال جهانی، بینالمللی و آسیایی برای ایران کسب کنند که این نشان از قدرت و پتانسیل ورزش بانوان دارد.
بریمانی در ادامه مازندران را بهعنوان یکی از قطبهای اصلی ورزش کشور معرفی کرد و اظهار داشت: برنامهریزی دقیق و محوری، آینده ورزش ایران را میسازد و در این مسیر، نقش مربیان و دستاندرکاران ورزشی در توسعه و موفقیتهای کشور، غیرقابل انکار است.
وی همچنین در جمع دانشآموزان ورزشکار اشاره کرد: کمتحرکی یکی از عوامل اصلی افزایش بیماریهای مختلف در استان مازندران است و گفت: برای مقابله با این معضل، به عزم ملی و استانی برای توسعه ورزش و ارتقای سطح سلامت نیاز داریم.
نظر شما