به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم حجتالاسلام مجتبی فاضل مدیر قبلی حوزههای علمیه خواهران و معارفه حجتالاسلام مهدی علیزاده به عنوان مدیر جدید این نهاد حوزوی روز دوشنبه ۲۱ مهر با حضور شخصیتهای حوزوی و مدیران کشوری و استانی برگزار میشود.
حجتالاسلام فاضل از شهریورماه ۱۴۰۱ به عنوان مدیر حوزههای علمیه خواهران فعالیت میکرد.
حجتالاسلام علیزاده نیز دکترای اخلاق اسلامی از دانشگاه معارف، رئیس قطب اخلاق دفتر تبلیغات اسلامی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مدیر مرکز اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیرگروه اخلاق دانشگاه مجازی بین المللی المصطفی بخشی از سوابق مدیریت پژوهشی حجتالاسلام علیزاده است.
نظر شما