حوزه علمیه باید نقش مرجعیت را در تولید علوم دینی و انسانی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین فرهاد عباسی، طی سخنانی در سیزدهمین اجلاسیه معاونان پژوهش استان‌ها و مناطق ویژه که در سالن امین مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در حال برگزاری است، اظهار داشت: اجلاس سیزدهم با تغییر رویکرد برگزار می‌شود تا با نگاه و رویکرد کارآمدی بتوانیم نقاط ضعف را رفع کرده و به یاری خدای متعال، شاهد برکات و ثمرات بیشتری در این عرصه باشیم.

وی افزود: امسال تاکنون دو اجلاس ویژه معاونان پژوهش استان‌ها برگزار شده و در تلاش هستیم اجلاس سوم را تا پیش از فرارسیدن ماه مبارک رمضان برگزار کنیم، ضمن آن که این اجلاس با رویکرد مساله محوری دنبال می‌شود.

وی با بیان این که به طور خاص این اجلاسیه با هدف پیگیری مسائل مربوط به مدیریت ترویج پژوهش دنبال می‌شود، گفت: ما در این خصوص نگاه بلندمدت و هدفمندی داریم، ضمن آن که در کلان قضیه نیز به دنبال پیگیری و تحقق اهداف عالی در حوزه تولید علم و پژوهش هستیم که مقام معظم رهبری در پیام به یکصدمین همایش بازتأسیس حوزه علمیه قم مطرح فرمودند.

حجت الاسلام و المسلمین عباسی ادامه داد: در واقع هدف اصلی معاونت پژوهش حوزه علمیه این است که حوزه علمیه و این معاونت باید نقش مرجعیت علمی را در عرصه علوم دینی و علوم انسانی پیدا کند که این مساله هم در سطح ملی و هم در عرصه بین المللی می‌بایست با جدیت مضاعفی دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه مهم است این که بکوشیم لباس وزین تولید علم و جریان سازی در عرصه تولید علوم دینی و انسانی بر تن حوزه علمیه بنشیند و برای تحقق این مهم باید عزم و اراده بیشتری از خود نشان دهیم، چرا که امروز ما عهده دار یک رسالت بسیار مهم در پیچ تاریخی بزرگی هستیم.

وی گفت: با نگاه مبنایی و ناظر به اقتضائات روز و البته به شکل گام به گام در این مسیر حرکت کرده و در عین حال معتقدیم که اولین و مهم‌ترین پایگاه برای تربیت پژوهشی طلبه، مدرسه علمیه است.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه همچنین بیان داشت: ما باید در راستای نظم بخشی به مجموعه مسائل مدارس کار کنیم و به ویژه مسائل و چالش‌ها در حوزه پژوهش را بررسی کرده و البته بدانیم که نباید آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها دارای ابهام، خلأ و مشکل باشد.

وی افزود: ضرورت و اهمیت قضیه از آن جا ناشی می‌شود که معتقدیم تا زمانی که بحث مدارس حل نشود طبعاً راجع به دیگر امور همچون نحوه همکاری با مراکز و مؤسسات پژوهشی، فعالیت‌های مرتبط با حل مسائل نظام و اولویت سنجی ها و … نمی‌توانیم اقدام شایسته و بایسته‌ای انجام دهیم

وی با بیان این که مدرسه علمیه به عنوان فرصت آموزش مهارت‌های پژوهشی به طلبه به شمار می‌رود، گفت: به همین خاطر همه وقت و توان ما در این دو روز اجلاس متمرکز بر شناسایی و حل مسائل و چالش‌های مرتبط با مدارس علمیه در حوزه پژوهش خواهد بود و لذا در قالب چند کمیسیون در این اجلاس متمرکز بر مباحث چالشی مربوطه خواهیم شد.

حجت الاسلام و المسلمین عباسی یادآور شد: با ارائه پیشنهادها می‌توانیم به راه حل‌هایی دست یابیم که به شکل مصوب مورد اهتمام مدیران حوزوی قرار گیرد، ضمن آن که برای برخی مسائل نیز می‌توانیم در بازه زمانی دو سه ماهه تا اجلاس بعدی، به راهکارهایی دست یابیم و لذا بخشی از زمان اجلاسیه آینده به مرور مصوبات اجلاس فعلی اختصاص خواهد یافت.

وی ابراز داشت: ما در این اجلاسیه پنج کمیسیون خواهیم داشت که مطالب و راهکارها مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین در این اجلاسیه، سه کتاب که محصول تلاش در معاونت پژوهش بوده در اختیار شما عزیزان قرار می‌گیرد که این کتب چارچوب و مسیرنمای ما در برنامه‌های آینده خواهد بود، به خصوص کتاب "پژوهش در آینه کلام رهبری" که مشتمل بر رصد فرمایشات حضرت آقا در خصوص پژوهش، تحقیق و تولید علم است که نقشه راه ما را تعیین می‌کند.

وی در ادامه همچنین به ارائه توضیحاتی در خصوص ساختار جدید معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه پرداخت و گفت: تغییر و تحولات در راستای ارتقای سطح کارآمدی معاونت صورت گرفته و از جمله این که تولیدات علمی و پژوهشی حوزه را در عرصه بین الملل به طور ویژه معرفی و تبیین کنیم.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه در خاتمه ابراز امیدواری کرد: هم اندیشی مستمر مسئولان پژوهشی در راستای شناسایی مسائل دارای اولویت، زمینه لازم برای حل مشکلات و چالش‌های پیش رو در عرصه پژوهش را مهیا سازد.