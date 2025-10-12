کیانی: ارتش نهادی الهی و مردمی در ساختار دفاعی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی کیانی ظهر یکشنبه ۲۰ مهرماه در جمع اصحاب رسانه در خصوص تبیین و تشریح برنامه‌های فرهنگی عقیدتی سیاسی ارتش در سال، ۱۴۰۴، با بیان اینکه دشمن عزم خود را جزم کرده که نامی از اسلام و اعتقادات در نظام جمهوری اسلامی ایران نماند، گفت: تلاش دشمنان این هست که میان نیروهای مسلح از جمله ارتش و سپاه خدشه ایجاد کند و اینگونه وانمود کند که میان این دو نهاد مقدس رزمی و نظامی اختلاف ایجاد شده است.

وی با اشاره به تاریخچه تشکیل نهاد عقیدتی (ایدئولوژیک) سیاسی، اظهار کرد: در سال ۱۳۵۸ مقام معظم رهبری پیشنهادی در خصوص تشکیل نهاد عقیدتی سیاسی به امام خمینی (ره) دادند که این پیشنهاد در ۲۳ مهرماه پذیرفته و ۲۴ مهرماه ابلاغ شد که سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به عنوان یک نهاد و سازمان مقدس و مستقل زیرنظر فرمانده کل قوا شروع به کار کند.

حجت‌الاسلام کیانی با بیان اینکه ۲۵۰۰ سال حکمای ظلم و طاغوت در مملکت ما پادشاهی کردند و اجازه نمی‌دادند نامی از اسلام در نهادهای ما برده شود، خاطر نشان کرد: ارتش قبل از انقلاب اسلامی و پس از آن به این نحو بود که روحانیت حتی در منبر خود اجازه صحبت کردن نداشتند و شرط شده بود که روحانیون از ره‌آوردهای حکومت بگویند نه از امام حسین و شور حماسه ایشان و علیه حکومت شاهنشاهی صحبت نکنند.

وی با تاکید بر ره‌آوردهای ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش از تشکیل نهاد عقیدتی سیاسی، ادامه داد: پیش از انقلاب اسلامی و پیش از فرمان امام مبنی بر تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی اجرای مراسم ملی و حتی برگزاری نماز جماعت وجود نداشت.

ارشد و هماهنگ‌کننده عقیدتی و سیاسی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری، به تعاملات این سازمان با سایر ارگان‌ها اشاره کرد و گفت: نهاد عقیدتی سیاسی در راستای اهداف خود با ارگان‌های نظامی غیر ارتش و حتی ارگان‌های غیرنظامی مانند بنیاد شهید و آموزش پرورش، تعامل ارتش با مردم مانند تعامل با مردم سیل زده فارس یا چهارمحال و بختیاری و… تابحال تعامل بسیار زیاد و مؤثری داشته است.

وی با اشاره به بیان امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب مبنی بر ارتش فدای ملت، تصریح کرد: کل ارتش جمهوری اسلامی ایران حزب‌اللهی بودن را پیشه می‌گیرند و شعار ما این است که «از خدا پروا کنیم تا پر وا کنیم» و این همان کلمه طیبه بودن ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

حجت‌الاسلام کیانی با بیان اینکه چند اصل اساسی ارتش ما را از ارتش‌های سایر نظام‌های غیر جمهوری اسلامی ایران متفاوت و متمایز می‌کند، گفت: اتصال سلسله مراتب ارتش جمهوری اسلامی ایران به خداوند، حکومت مردم بر مردم با محوریت الهیت ارتش از جمله ویژگی‌های تمایز دهنده ارتش جمهوری اسلامی ایران با سایر ارتش‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن عزم خود را جزم کرده بود نامی از نظام نماند اما در محاسبات خود خطا رفته بود، تصریح کرد: بارها و بارها مقام معظم رهبری فرمودند: مردم محوریت در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و رمز پیروزی ما هستند و ارتش در خدمت مردم است.

ارشد و هماهنگ‌کننده عقیدتی و سیاسی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های این نهاد در سال ۱۴۰۴ اشاره و تصریح کرد: مطابق با قراردادهای بسته شده با سازمان فنی حرفه‌ای و سازمان تبلیغات اسلامی دوره‌های مهارت‌آموزی در ۳۰ رشته برای کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد.

وی با بیان اینکه در طول سال مراسم ملی و مذهبی نداریم که در این نهاد برگزار نشود و ارتش برای تمامی مراسمات ملی حرف برای گفتن دارد، گفت: از دیگر برنامه‌های ارتش فعالیت در زمینه‌های امربه معروف و نهی ازمنکر، حجاب و عفاف، مسابقات قرآن کریم، برگزاری دوره‌های بصیرت، طرح تعالی خانواده، تقدیر از فرماندهان جنگ ۱۲ روزه، فعالیت در فضای مجازی و… می‌باشد.

حجت‌الاسلام کیانی ادامه داد: در حال حاضر ارتش ما ارتشی الهی و حزب‌اللهی است چیزی که پیش از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اینچنین نبود و الان در بدنه مردم قابل لمس هست.

وی همچنین با اشاره به نقش عقیدتی سیاسی در جبهه فرهنگی و معین کردن قوای رزمی و نظامی بسیار کارساز است، اظهار کرد: امروزه در جنگ ۱۲ روزه ره‌آوردهای خوبی داشتیم و اگر دو الی سه روز دیگر این جنگ ادامه پیدا می‌کرد کل تل‌آویو با خاک یکسان شده بود و به جایی رسید که ترامپ خواهش کرد که با آتش‌بس همراهی کنیم.

ارشد و هماهنگ‌کننده عقیدتی و سیاسی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری با اشاره به اینکه در این جنگ قدرت الهی به همراه خود داشتیم، تصریح کرد: هدف ما این هست که این نکته را به جوانان منتقل کنیم که اگر با خدا باشیم، خدا با ما است.