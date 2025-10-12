کاخ گلستان مجهز به سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، از تجهیز کتابخانه نسخ خطی و آلبوم خانه کاخ گلستان به سیستم استاندارد اعلام و اطفا حریق اتوماتیک با گاز FM200 خبر داد و تأکید کرد این مخزن، نخستین مخزن نسخ خطی در حوزه میراث فرهنگی کشور است که به این شیوه محافظت می‌شود.

آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اعلام کرد: در سال گذشته، پروژه‌ای تخصصی برای تجهیز کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان به سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک با نظارت مستقیم سازمان آتش‌نشانی، انجام شد.

وی افزود: طبق اعلام سازمان آتش نشانی تهران، نخستین تائیدیه تخصصی سیستم اعلام و اطفا حریق اتوماتیک با گاز FM200 در تهران، برای این مخزن، صادر شده است.

امامی ادامه داد: با توجه به اهمیت حفاظت پیشگیرانه از اموال و آثار تاریخی و تجربه بحران‌های گذشته، آلبوم خانه کاخ گلستان به عنوان دومین بخش مجموعه نیز، به این سیستم مجهز شد. این بخش با ارزش بالای تاریخی خود شامل مجموعه‌ای از آثار کم‌نظیر و مستندات تاریخی است که حفاظت از آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان همچنین تصریح کرد: طرح جامع سیستم اعلام و اطفا حریق کاخ گلستان پیش‌تر در سال ۱۴۰۲ تهیه شده بود و فازهای اجرایی پروژه‌ها مطابق این طرح در حال پیشرفت است.

وی بیان کرد: این اقدامات این اطمینان را می‌دهد که کاخ گلستان در برابر حوادث غیر مترقبه احتمالی، محافظت کامل داشته و استانداردهای ایمنی و حفاظت از میراث فرهنگی در آن رعایت شده است.