اجرای سیستم هوشمند اعلان و اطفاء حریق در کتابخانه ملی غرب کشور

علیرضا تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی پیگیری های صورت گرفته و جذب بودجه لازم از محل اعتبارات استانی، مخزن آرشیو مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور به سیستم هوشمند اعلان و اطفاء حریق هوشمند آدرس پذیر مجهز شد.

تکلو گفت: این سیستم تمام اتوماتیک و آدرس پذیر است و قابلیت ارتقاء سخت افزاری برای کنترل وسعت بیشتر با حداقل هزینه را داراست.

وی افزود: سیستم اعلان حریق پیش نیاز سیستم اطفاء حریق هوشمند بر پایه گاز FM۲۰۰ (گاز هالون) است و زیرساخت های آن ایجاد و تاسیسات لازم نصب شده و در مرحله بعدی کپسول گاز به سیستم اضافه خواهد شد.

وی افزود: این مرحله با اعتباری افرون بر ۹۰۰ میلیون ریال طراحی و اجرا شد و در حال حاضر سیستم اعلان حریق کاملا فعال بوده و در سال آینده مرحله نهایی سیستم اطفاء حریق و نصب کپسول نیز انجام خواهد شد.

تکلو گفت: مزیتی که سیستم های اعلان خطر هوشمند و آدرس پذیر نسبت به سیستم ها ی عادی دارند این است که این سیستم ها دارای اجزای قابل آدرس دهی هستند و علاوه براینکه می توان نقطه ای را که در آن حریق اتفاق افتاده است تشخیص داد بلکه می توان دقیقا عنصری که حریق را تشخیص داده معین و محل دقیق حریق را مشخص کرد و خبر دهنده هایی را که مربوط به آن محل است فعال نمود.