به گزارش خبرنگار مهر، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در نشست هماهنگی روابط عمومی‌های این شرکت با محوریت سوخت‌رسانی زمستانی اظهار داشت: روابط عمومی‌ها باید نقش مؤثری در انعکاس زحمات شبانه‌روزی کارکنان پخش ایفا کنند.

وی با اشاره به سابقه تاریخی فعالیت‌های این مجموعه در شرایط بحرانی گفت: «در دوران جنگ تحمیلی، رکورد توزیع بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در میان شعله‌های حملات دشمن به انبارهای نفت به ثبت رسید که نشان‌دهنده روحیه ایثار و مقاومت کارکنان این صنعت است.»

مدیرعامل شرکت ملی پخش در ادامه با بیان اینکه در شهریورماه سال جاری میانگین توزیع روزانه بنزین به ۱۴۳ میلیون لیتر رسیده است، خاطرنشان کرد: «این مقدار حدود ۱۰ میلیون لیتر بیش از تولید پالایشگاه آبادان است و تحقق آن نیازمند توسعه مداوم زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و شبکه توزیع بوده است.»

ویس‌کرمی افزود: «مدیریت مصرف سوخت در شش ماه نخست سال موجب کاهش روزانه بیش از ۳ میلیون لیتر مصرف نفت‌گاز شده است. همچنین با رویکرد پیش‌دستانه در تأمین سوخت زمستانی، بیش از ۳.۲ میلیارد لیتر نفت‌گاز در نیروگاه‌ها ذخیره شده که رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود.»

وی در پایان به موضوع اصلاح ساختار روابط عمومی‌های شرکت اشاره کرد و گفت: «بازآرایی ساختار سازمانی این بخش در حال انجام است تا نقش اطلاع‌رسانی، پاسخگویی و ارتباط مؤثر با افکار عمومی بیش از گذشته تقویت شود.»