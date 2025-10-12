مصرف انرژی در پالایشگاه اول پارس جنوبی ۵ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجتمع گاز پارس جنوبی، هومن حقیقی رئیس اداره بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت کربن پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار کرد: شاخص مصرف انرژی (SEC) در نتیجه پروژه‌های اجراشده طی پنج سال گذشته، ۵ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اصلاح سیستم مشعل، نصب تجهیزات کنترلی نوین و اجرای فعالیت‌های تعمیرات پیشگیرانه (PM) در دوره تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۴، افزود: این اقدامات موجب کاهش بیش از ۱۰ درصدی مصرف بخار و کاهش ۷ درصدی انتشار گازهای مشعل شده است.

حقیقی تأکید کرد: در سال‌های اخیر، اقدام‌های گسترده‌ای برای ارتقای بهره‌وری عملیاتی و کاهش اثرات زیست‌محیطی انجام شده که همسو با سیاست‌های کلان وزارت نفت در زمینه بهینه‌سازی انرژی و مدیریت کربن است.

بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در برنامه‌های آینده

رئیس اداره بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت کربن پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: اجرای پروژه‌هایی مانند استقرار سیستم مدیریت ردپای کربن، نصب کنتورهای آب و برق در ساختمان‌های غیرصنعتی، نصب فلومتر در مسیر گاز سوختی توربین‌های گازی و تجهیز خطوط هوای فشرده، نیتروژن و بخار به فلومتر نقش مؤثری در پایش دقیق مصرف انرژی و کنترل آلاینده‌ها ایفا کرده است.

وی با اشاره به پروژه‌های جاری پالایشگاه یادآور شد: ممیزی و پایش عملکرد تله‌های بخار، تعویض تجهیزات معیوب، بازطراحی شبکه جمع‌آوری میعانات بخار در واحدهای بازیافت گوگرد و پایش وضعیت عایق‌های حرارتی ازجمله اقدام‌های فعال در حال اجرا هستند.

حقیقی درپایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای انجام ممیزی تفصیلی انرژی بر اساس استاندارد بین‌المللی ISO ۵۰۰۰۲، امکان‌سنجی نصب توربین تولید برق از کاهش فشار بخار (STG) و بررسی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأمین برق ساختمان‌های غیرصنعتی ازجمله پروژه‌های آینده است.