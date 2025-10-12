به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا اجتهادی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح مدرسه خیرساز «مرحوم علیمحمد بنویدی» در سلفچگان، با بیان اینکه توسعه فضاهای آموزشی از اولویتهای مهم استان به شمار میرود، اظهار کرد: امروز با همت خیرین و حمایت مجموعه آموزش و پرورش و نوسازی مدارس، شاهد گسترش فضاهای نوین آموزشی و ورزشی در سطح استان هستیم که این امر نقشی تعیینکننده در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دارد.
وی با قدردانی از همراهی خیرین مدرسهساز، افزود: رحمت الهی بر نیکوکارانی باد که با اخلاص، سرمایه خود را در مسیر علم و تربیت نسل آینده صرف میکنند؛ بخش قابل توجهی از موفقیتهای امروز آموزش و پرورش قم مرهون همین همدلی و روحیه مشارکت آنان است.
اجتهادی با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای عمرانی در حوزه آموزش و پرورش، تصریح کرد: در سال جاری و همزمان با برنامه ملی افتتاح مدارس در سراسر کشور، ۲۳ پروژه آموزشی در قم تکمیل شده که در مجموع شامل ۱۸۰ کلاس درس در زیربنایی بیش از ۵۰ هزار متر مربع است.
وی این پروژهها را از نظر طراحی، امکانات، رعایت استانداردهای فنی و کیفیت ساخت، کمنظیر دانست و گفت: این طرحها پاسخگوی نیازهای آموزشی دانشآموزان در مناطق مختلف استان بوده و با هدف توسعه عدالت آموزشی و ایجاد محیطهای یادگیری استاندارد اجرا شده است.
مدیرکل نوسازی مدارس قم همچنین از برنامهریزی برای افتتاح پروژههای جدید در آینده نزدیک خبر داد و بیان کرد: در هفته آینده، چند هنرستان جدید و یک مجتمع آموزشی در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: یکی از این پروژهها در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع و با زیربنای ۷۷۰ متر مربع احداث شده و شامل بخشهای آموزشی، اداری و نگهبانی است که با رعایت کامل استانداردهای فنی و آموزشی طراحی شده است.
اجتهادی با اشاره به اثرات بلندمدت این طرحها بر نظام تعلیم و تربیت استان خاطرنشان کرد: برکت این اقدامات تا سالها در آموزش قم مشهود خواهد بود و با تداوم این روند، میتوان امیدوار بود که تمامی مناطق استان به فضاهای آموزشی ایمن، استاندارد و در شأن دانشآموزان دسترسی پیدا کنند.
وی در پایان تأکید کرد: تداوم این مسیر تنها با همدلی مردم، خیرین و دستگاههای مسئول ممکن است و تحقق کامل عدالت آموزشی زمانی میسر میشود که هر دانشآموز، صرفنظر از موقعیت جغرافیایی و اقتصادی، از امکانات برابر آموزشی بهرهمند باشد.
