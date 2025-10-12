۱۴۶ مدرسه جدید در قزوین ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر یکشنبه در نشست مشترک با خیرین مدرسهساز و جمعی از صنعتگران استان اظهار داشت: اقدام فعالان صنعتی در ورود به عرصه مدرسهسازی، اقدامی ماندگار و معنوی است و بدون تردید آثار و برکات آن چندین برابر به زندگی، کار و سرمایه آنان بازخواهد گشت.
وی با تأکید بر اینکه نگاه بیرونی به قزوین آن را استانی برخوردار نشان میدهد اما در واقعیت، با کمبودها و مشکلات متعددی در بخشهای آموزش، بهداشت، درمان و زیرساختهای حملونقل روبهرو هستیم، افزود: با برنامهریزی دقیق و همراهی بخش خصوصی میتوان بسیاری از این چالشها را برطرف کرد.
نوذری با اشاره به کمبود فضای آموزشی در استان گفت: میانگین استاندارد سرانه فضای آموزشی کشور برای هر دانشآموز ۸.۸ مترمربع است، اما در قزوین این رقم تنها ۲.۵ مترمربع میباشد. بیشترین نیاز نیز در مناطق قزوین، مهرگان و الوند احساس میشود و به همین منظور احداث ۱۴۶ مدرسه جدید در قالب «نهضت توسعه فضاهای آموزشی» در دستور کار استانداری و آموزشوپرورش قرار گرفته است.
استاندار قزوین همچنین از وضعیت نامطلوب برخی زیرساختها سخن گفت و اظهار داشت: بیش از ۶۰۰ کیلومتر از راههای روستایی استان نیاز به آسفالت دارند و حوزه بهداشت و درمان نیز از کمبود امکانات رنج میبرد که باید با همافزایی دستگاهها و همراهی خیرین و صنایع بهبود یابد.
وی افزود: صنعتگران قزوینی امروز تنها به تولید و اشتغال اکتفا نکردهاند، بلکه با حضور فعال در عرصه مسئولیتهای اجتماعی، بهویژه در ساخت مدارس، نقش اثرگذاری ایفا میکنند. به گفته او، تفاهمنامههایی در این زمینه همزمان با سفر آینده رئیسجمهور به قزوین امضا خواهد شد.
نوذری در پایان با اشاره به جایگاه راهبردی صنایع قزوین تأکید کرد: بخش صنعت موتور محرک توسعه استان است و با تداوم همکاری میان دولت و صنعتگران، میتوان مسیر پیشرفت قزوین را شتاب داد و گامهای مؤثری در رفع نیازهای مردم برداشت.
