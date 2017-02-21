آغاز بازسازی مدارس فرسوده از ۱۰ سال پیش

قدس آنلاین نوشت: مناطق محروم و روستایی به دلیل داشتن فضای فرسوده مدارس در این زمینه با مشکلات و سختی های فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. مدرسه هایی که به علت قدمت بالایشان هر لحظه امکان خرابی و فروریختن شان می رود.

آنطور که مسئولان آموزش و پرورش اعلام کرده اند یک سوم مدارس کشور تخریبی اند و استان سیستان و بلوچستان با داشتن ۶ هزار کلاس تخریبی از میان حدود ۱۸ هزار کلاس درسش در صدر قرار گرفته.

همچنین آمارهای اعلام شده نشان از ۷ میلیون متر مربع فضای کهنه و فرسوده مدارس می دهد که برای بازسازی آن نیازمند بودجه ای کلان است. در کنار مدارس تخریبی استان سیستان و بلوچستان استان های تهران، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی دارای بیشترین مدارس تخریبی اند که نیاز فوری به مقاوم سازی دارند.

با وجود آنکه در سال های اخیر دولت های مختلف از ضرورت تحقق عدالت آموزشی به منظور توجه بیشتر به وضعیت تحصیل دانش‌آموزان در مناطق محروم سخن ها گفته اند اما مصوبات و نتایج جلسات صرفا روی کاغذ باقی مانده و محرومیت ها همچنان پابرجاست.

دو سالی است که در بودجه مصوب آموزش‌وپرورش بندی تحت عنوان کیفیت بخشی با اعتبار معادل ۳۰۰ میلیارد تومان لحاظ شده است که از این رقم، ۵۰ میلیارد تومان به بحث توسعه عدالت آموزشی اختصاص دارد اما این مبلغ برای محرومیت زدایی از آموزش‌وپرورش در مناطق روستایی بسیار ناچیز است.

خوشبختانه حضور مستمر و تاثیرگزار خیرهای مدرسه ساز موجب شده تاحدودی از مشکلات مدارس فرسوده و در حال تخریب کاسته شود اما متاسفانه باز هم کافی نیست و میزان مدارس فرسوده کشور آنقدر زیاد است که خیرها تنها ۳۰ درصد مقاوم سازی و نوسازی ها از عهده شان برمی آید و باقی بر دوش دولتی است که توان تامین بودجه بازسازی و نوسازی را ندارد.

تهران، در صدر بیشترین مدرسه فرسوده در کشور است. وجود ۱۴ هزار مدرسه فرسوده تهران که نیاز به تخریب و بازسازی دارد آماری است که داریوش ورناصری، مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران بیان می کند و می گوید: «در تهران حدود ۱۴۰۰ فضای آموزشی وجود دارد که نیاز به تخریب و بازسازی دارند. بیشتر این مدارس نیز در مناطق جنوبی تهران و برخی از شهرستان ها مانند ری، شهریار، ملارد، شهرقدس، پاکدشت، دماوند و... پراکنده اند؛ اما در مناطق دیگر تهران هم مدارس فرسوده دیده می شود. بسیاری از این مدارس در حال بهره برداری، تخریب و بازسازی هستند و اگر شرایط اعتباری مناسب شود به مرور زمان این مدارس ناایمن از چرخه فضای آموزشی حذف خواهندشد.»

۱۰ سال برای بازسازی مدارس فرسوده زمان نیاز است

او در پاسخ به این سوال که برای بازسازی، تخریب و نوسازی مدارس فرسوده چه میزان زمان لازم است گفت: «این تعداد پروژه را نمی توان در یک پروسه زمانی کوتاه مدت انجام داد. چون هم به اعتبار بالایی نیاز دارد و هم زمان بیشتری می طلبد. حداقل می توان در یک پروسه زمانی ۱۰ ساله آنها را به یک سرانجام رساند. ضمن آنکه تعداد این مدارس فرسوده بسیار بیشتر از ۱۴هزار تا بود و در حال حاضر با توجه به بازسازی های صورت گرفته به این تعداد رسیده است. همانطور که مطلع هستید طرح تخریب و بازسازی مدارس از سال ۸۵ شروع شده و تعدادی از آنها به مرور زمان تخریب شده اند و با گذشت این ۱۰ سال به نظر می رسد به ۱۰ سال دیگر زمان نیاز است تا آنها نیز بازسازی، تخریب و نوسازی شوند.»

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران درباره میزان هزینه مورد نیاز می گوید: «میزان هزینه بستگی به میزان زیربنا و شرایط دارد. در حال حاضر یک مدرسه ۱۰ کلاسه که تقریبا ۱۶۰۰-۱۷۰۰متر زیربنا دارد حداقل به یک و نیم میلیارد تومان اعتبار نیاز خواهدداشت.»

خیرها ۳۰ درصد توان نوسازی مدارس فرسوده را دارند

به گفته ورناصری هزینه نوسازی مدارس فرسوده آنقدر بالاست که خیران به تنهایی از پس هزینه های آن برنخواهندآمد: «برای بازسازی مدارس فرسوده نیازمند اعتبار بالایی هستیم. با توجه به شرایط موجود و بودجه ای که برای این کار در نظر گرفته شده دولت همچنان حریف این هزینه ها نیست. بنابراین انتظاری از خیر مدرسه ساز نمی رود که بتواند از پس این هزینه گزاف برآید. نزدیک به ۳۰ درصد اعتبارات از سوی خیران می رسد و بیش از ۷۰ درصد نیز اعتبار دولت است. تامین چنین هزینه زیادی نیاز به زمان بیشتری دارد.»