توضیح و عذرخواهی معاون وزیر بهداشت در پی انتشار ویدئو از نشست خبری

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در توضیح نشست خبری پویش سلامت دهان و دندان گفت: فکر میکنم حدود یک ساعتی از نشست خبری امروز گذشته است. امروز بحث اصلی مربوط به پویش سلامت دهان و دندان بود. هفته قبل به من اطلاع داده بودند که چنین برنامهای برگزار میشود و قرار بود مدیرکل ما در این جلسه صحبت کند، اما با توجه به علاقهای که به موضوع خبرنگاران دارم و ارتباط خوبی که همیشه با این عزیزان داشتهام، تصمیم گرفتم خودم شخصاً حضور پیدا کنم. به احترام خبرنگاران و برای گفتوگوی مستقیم با آنها، خودم وقت گذاشتم و در جلسه شرکت کردم.
وی افزود: نشست امروز حدود سه ساعت به طول انجامید و در قالب پرسش و پاسخ برگزار شد. موضوعات مختلف و مفیدی مطرح شد، از جمله برنامههای حوزه سلامت روان و بهداشت دهان و دندان و خبرنگاران عزیز، بهویژه خبرنگاران حوزه سلامت، مرا میشناسند و همیشه ارتباط صمیمی و خوبی بین ما وجود داشته است و من همواره از خبرنگاران به عنوان قشری زحمتکش و مؤثر در ارتقای سواد سلامت جامعه تقدیر کردهام. امروز نیز همینطور بود و جلسه در فضایی دوستانه و مفید پیش رفت.
رئیسی ادامه داد: من همیشه هنگام صحبت با خبرنگاران تلاش میکنم صریح، شفاف و بدون رودربایستی پاسخ دهم و در دوران کرونا هم خبرنگاران زحمات زیادی کشیدند و نقش بسیار مهمی در آگاهسازی مردم داشتند. من همیشه برای آنها احترام ویژهای قائل بودهام و خود را موظف به پاسخگویی در برابر خبرنگاران و مردم میدانم تا شفافیت برقرار باشد و گاهی در صحبتهایم به دلیل تلاش برای بیان سریع و دقیق مطالب، ممکن است لحن من صریح باشد، اما هدفم همیشه صداقت و روشنی است، حتی اگر به ضرر خودم تمام شود، اما به نفع مردم باشد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره برداشت ایجادشده از بخش کوتاهی از ویدئوی منتشرشده از نشست اظهار داشت: متأسفانه بخشی از صحبتهای من که منتشر شده، مربوط به چند ثانیه از جلسه است؛ در حالی که نشست سه ساعت طول کشید و همه سوالات بدون استثنا پاسخ داده شد. آن قسمت کوتاه مربوط به زمانی بود که دو خبرنگار بهصورت همزمان سوال مطرح کردند و من در حال پاسخ به یکی از سوالات بودم و خبرنگار دیگری سوال جدیدی پرسید و همین باعث شد که کمی سوءتفاهم ایجاد شود و در واقع من اعتراض نکردم، فقط خواستم نوبتبندی رعایت شود تا بتوانم دقیق پاسخ بدهم. هیچگونه قصد بیاحترامی به هیچ خبرنگاری در میان نبوده است.
وی تأکید کرد: خبرنگاران من را میشناسند و از اخلاق من باخبرند. بعد از پایان جلسه هم همه خبرنگاران آمدند، با هم صحبت کردیم و فضا بسیار دوستانه بود. اگر خدای نکرده کسی تصور کرده باشد که قصد بیاحترامی وجود داشته، همینجا صمیمانه عذرخواهی میکنم. به هیچ وجه چنین نیتی نداشتم و نخواهم داشت. من همه خبرنگاران را دوست دارم و برایشان احترام فراوان قائلم، بهویژه همان خبرنگاری که در آن لحظه سوال مطرح کرده بود، من کاملاً برای او هم احترام قائلم و حق را به او میدهم. امیدوارم ایشان هم به دل نگرفته باشند.
رئیسی گفت: ما همه در یک مسیر حرکت میکنیم و هدفمان سلامت مردم است. باید کمک کنیم تا هرچه میتوانیم برای سلامت جامعه انجام دهیم. اگر احیاناً سوءتفاهمی پیش آمده، تنها برای روشن شدن موضوع توضیح دادم تا نگرانیها برطرف شود.
وی در پایان افزود: از همه رسانهها و خبرنگاران عزیز مجدداً تشکر میکنم. مطمئنم دوستان خبرنگار من را میشناسند و میدانند که همیشه با عشق و احترام در کنارشان بودهام. از دوران کرونا تا امروز همواره ارتباط ما نزدیک بوده است؛ چه در مصاحبههای تلفنی و چه حضوری. من مردم و خبرنگاران را واقعاً دوست دارم و همیشه سعی کردهام پاسخگو باشم و گر کسی ناراحت شده، صمیمانه پوزش میخواهم. هدف من فقط خدمت به مردم و همکاری با رسانهها برای ارتقای سلامت جامعه است.
