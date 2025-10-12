  1. استانها
  2. ایلام
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

پویانی: ۳۰ طرح اشتغال زایی دامداری از محل زکات دام استان ایلام اجرا شد

پویانی: ۳۰ طرح اشتغال زایی دامداری از محل زکات دام استان ایلام اجرا شد

ایلام - مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: امسال ۳۰ طرح اشتغال زایی دامداری از محل زکات دام استان ایلام اجرا شده است.

ناصر مرادی پویانی در گفتگو با خبرنگار مهر با عنوان اینکه زکات جمع آوری شده در این استان صرف خدمات گوناگون می‌شود گفت: یکی از مصارف زکات این استان کمک به موضوع توسعه اشتغال در بین نیازمندان است.

وی بیان کرد: با اینکه بخش عمده‌ای از زکات جمع آوری شده ی استان صرف کمک مستقیم به افراد و خانواده‌های محروم و نیازمند می‌شود با این حال در استان ایلام در دو سال اخیر بخشی از زکات استان و خصوصاً زکات دام جمع آوری شده صرف اشتغال زایی نیازمندان شده است.

وی افزود: در این خصوص و از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳۵۰ رأس دام بعنوان زکات جمع آوری و تحویل حوزه‌ی زکات امداد استان ایلام شده که صرف ایجاد اشتغال برای نیازمندان روستایی شده است.

مرادی پویانی تصریح کرد: با اهدای این تعداد دام بیش از ۳۰ طرح اشتغال زایی دامداری برای مددجویان استان راه انداری شده است که ارزش این طرح‌های اجراء شده بیش از ۵ میلیارد ریال بوده است.

کد خبر 6620037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها