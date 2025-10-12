به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری بعدازظهر یکشنبه در جلسه بررسی و مشکلات بخش کشاورزی و تشکلات صنفی کشاورزی شاهرود که با هیات مدیره اتاق اصناف برگزار شد، با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی یکی از نیازهای اصلی کشاورزان شاهرودی به شمار می‌رود، افزود: برای راه اندازی این صنایع در شهرستان نیاز به سرمایه گذار داریم که در این حوزه از سرمایه گذاران حمایت خواهد شد.

وی افزود: فعالیت‌های کشاورزی به عنوان کانون و محور اصلی توسعه کشور از نقش و جایگاه ویژه ای برخوردار است و صنایع وابسته به کشاورزی یعنی صنایع تبدیلی و تکمیلی را می‌توان به عنوان شرط لازم و محرکه این بخش دانست.

معاون استاندار سمنان با تاکید بر اینکه صنایع تبدیلی که ارتباط بین دو بخش صنعت و کشاورزی باعث افزایش تولیدات، کاهش ضایعات بخش کشاورزی و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود، ابراز کرد: با این روند شاخه‌های سورتینگ، فرآوری و بسته بندی فعال در نتیجه صادرات نیز افزایش خواهد یافت.

آصفری با اشاره به اینکه شاهرود دارای ظرفیت‌های بی نظیری در بخش تولیدات محصولات مختلف کشاورزی، باغی، دامی و…است که هنوز ایجاد واحدهای تبدیلی در این شهرستان به خوبی رونق نگرفته است، اظهار داشت: احداث پایانه صادراتی انگور در سفر ریاست جمهور مطرح خواهد شد.

وی رونق واحدهای تبدیلی در شاهرود از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که هنوز بسیاری از محصولات کشاورزی در آن به صورت خام از شهرستان خارج می‌شود، در حالی که می‌توان با واحدهای تبدیلی بسیاری از محصولات کشاورزی را با بسته بندی مناسب به دیگر مناطق کشور ارسال کرد، عنوان داشت: سوخت کشاورزان در حوزه‌های گلخانه و چاه‌های آب همچنین مرغداری‌ها پیگیری خواهد شد.

فرماندار شاهرود با تأکید بر اینکه مشکلات زمین پایانه صادراتی، احداث ساختمان صندوق توسعه کشاورزی پیگیری می‌شود، اعلام داشت: بخش ناترازی و آسیب به محصولات کشاورزی با احداث نیروگاه‌های خورشیدی برطرف می‌شود.

آصفری همچنین از تمام سرمایه گذاران، شرکت‌های کشاورزی، کشاورزان خواست حمایت در راه اندازی فرودگاه بین‌المللی شهدای شاهرود را جدی بگیرند، افزود: با راه اندازی فرودگاه، علاوه بر هموار کردن صادرات کشاورزی منافع آن به مردم و شهرستان بازگشت خواهد شد.