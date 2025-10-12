  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳

محمدی: سرقت در گلپایگان ۶ درصد کاهش یافت

محمدی: سرقت در گلپایگان ۶ درصد کاهش یافت

گلپایگان -فرمانده انتظامی گلپایگان از افزایش ۱۰ درصدی تماس با پلیس ۱۱۰، کاهش زمان حضور مأموران به ۸ دقیقه، کاهش ۶ درصدی سرقت‌ها، رشد کشفیات جرایم و تقویت مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اصغر محمدی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به افزایش تماس شهروندان با پلیس ۱۱۰ و کاهش زمان حضور مأموران در صحنه اظهار کرد: تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است و میانگین حضور مأموران در محل وقوع حوادث نیز از ۹ دقیقه به ۸ دقیقه کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: بیشترین موضوع تماس‌ها مربوط به تصادفات و امور راهور با ۳۵ درصد، نزاع و درگیری با ۱۸ درصد، ایجاد مزاحمت با ۹ درصد و سرقت با ۴ درصد از کل تماس‌ها بوده است.

فرمانده انتظامی گلپایگان با اشاره به کاهش جرایم و افزایش کشفیات تصریح کرد: وقوع سرقت‌ها در شهرستان ۶ درصد کاهش و درصد کشف جرایم ۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت یک باند سارقان احشام، دو باند سارقان منزل و یک سارق به عنف شناسایی و دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ محمدی یادآور شد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر طی شش‌ماهه نخست سال جاری ۷۵ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده که ۶ درصد افزایش داشته است. همچنین دستگیری معتادان و خرده‌فروشان مواد مخدر ۴۵ درصد رشد داشته است.

به گفته وی: ۷۷۰ نفر جهت رسیدگی به بیش از ۳۰۰۰ پرونده قضائی به کلانتری‌ها مراجعه کرده و ۲۶۴ حکم قضائی اجرا و نهایی شده است.

فرمانده انتظامی گلپایگان در خصوص عملکرد پلیس راهور گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۳۱۳ جلد گواهینامه رانندگی صادر شده، ۴۵۱۶۸ مورد تخلف رانندگی اعمال قانون شده، ۴۹۹۱ پلاک جدید به وسایل نقلیه تحویل گردیده و ۴۸۱ وسیله نقلیه متخلف نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.

وی ادامه داد: در حوزه وظیفه عمومی ۱۵۹ نفر به خدمت سربازی اعزام شده‌اند و در بخش اتباع بیگانه نیز طرد اتباع غیرمجاز ۶۰ درصد افزایش داشته است.

سرهنگ محمدی با تأکید بر ادامه اجرای طرح‌های پیشگیرانه و افزایش گشت‌های هدفمند گفت: هدف پلیس ارتقای امنیت، افزایش رضایتمندی مردم و کاهش زمان حضور در صحنه مأموریت‌ها است.

کد خبر 6620063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها