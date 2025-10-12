محمدی: سرقت در گلپایگان ۶ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اصغر محمدی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به افزایش تماس شهروندان با پلیس ۱۱۰ و کاهش زمان حضور مأموران در صحنه اظهار کرد: تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است و میانگین حضور مأموران در محل وقوع حوادث نیز از ۹ دقیقه به ۸ دقیقه کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: بیشترین موضوع تماس‌ها مربوط به تصادفات و امور راهور با ۳۵ درصد، نزاع و درگیری با ۱۸ درصد، ایجاد مزاحمت با ۹ درصد و سرقت با ۴ درصد از کل تماس‌ها بوده است.

فرمانده انتظامی گلپایگان با اشاره به کاهش جرایم و افزایش کشفیات تصریح کرد: وقوع سرقت‌ها در شهرستان ۶ درصد کاهش و درصد کشف جرایم ۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت یک باند سارقان احشام، دو باند سارقان منزل و یک سارق به عنف شناسایی و دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ محمدی یادآور شد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر طی شش‌ماهه نخست سال جاری ۷۵ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده که ۶ درصد افزایش داشته است. همچنین دستگیری معتادان و خرده‌فروشان مواد مخدر ۴۵ درصد رشد داشته است.

به گفته وی: ۷۷۰ نفر جهت رسیدگی به بیش از ۳۰۰۰ پرونده قضائی به کلانتری‌ها مراجعه کرده و ۲۶۴ حکم قضائی اجرا و نهایی شده است.

فرمانده انتظامی گلپایگان در خصوص عملکرد پلیس راهور گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۳۱۳ جلد گواهینامه رانندگی صادر شده، ۴۵۱۶۸ مورد تخلف رانندگی اعمال قانون شده، ۴۹۹۱ پلاک جدید به وسایل نقلیه تحویل گردیده و ۴۸۱ وسیله نقلیه متخلف نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.

وی ادامه داد: در حوزه وظیفه عمومی ۱۵۹ نفر به خدمت سربازی اعزام شده‌اند و در بخش اتباع بیگانه نیز طرد اتباع غیرمجاز ۶۰ درصد افزایش داشته است.

سرهنگ محمدی با تأکید بر ادامه اجرای طرح‌های پیشگیرانه و افزایش گشت‌های هدفمند گفت: هدف پلیس ارتقای امنیت، افزایش رضایتمندی مردم و کاهش زمان حضور در صحنه مأموریت‌ها است.