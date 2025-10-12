کتاب «روایت یک قرن مدیریت بحران در ایران» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «روایت یک قرن مدیریت بحران در ایران» با حضور وزیر کشور برگزار شد.
این کتاب که تاریخ صدساله مدیریت بحران در ایران روایت میکند؛ روایتی پرتلاطم از مواجهه ملتی با اتفاقات گوناگون، از زلزلهها و سیلها. این تاریخ نشان میدهد که مدیریت بحران در ایران، فراتر از دستورالعملهای اداری، بر مبنای خرد جمعی، ایثار و تابآوری اجتماعی مردم شکل گرفته است. نقطه عطف این تحول، انقلاب اسلامی بود که الگوی حکمرانی را بر پایه مشارکت مردمی تغییر داد.
این اثر فراتر از گزارش وقایع میباشد و بر چگونگی شکلگیری الگوی موفق «حکمرانی مردمی» در ایران تمرکز کرده است. نویسنده نشان میدهد که چگونه پس از انقلاب اسلامی، رویکرد مدیریتی از ساختار متمرکز و دولتی به سمت مدل «مشارکت مردممحور» تکامل یافته است. این مشارکت فعال مردم، که ریشه در اعتماد متقابل و احساس مالکیت ملت بر سرنوشت کشور دارد، به مهمترین اصل مقابله با بحرانها تبدیل شده است.
این کتاب توسط انتشارات دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام و با مشارکت سازمان مدیریت بحران کشور چاپ شده است که توسط حسین ظفری عضو هیات علمی این دانشگاه و معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور نگاشته شده است.
شایان ذکر است که این کتاب در روز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ و همزمان با روز جهانی کاهش اثرات سوانح و بلایای طبیعی در اولین گردهمایی مدیران کل مدیریت بحران کشور، به دست اسکندر مؤمنی وزیر کشور و همچنین حسین ساجدی نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور رونمایی شد.
