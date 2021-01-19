سی و چهارمین شماره فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۳۴ فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی و سردبیری امیر سیاهپوش منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از نشریه از این قرار است:

پرونده مبانی و اصول حکمرانی اسلامی

حکمرانی غربی و اسلامی؛ از تشابه تا تفارق / حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی، عطاالله رفیعی آتانی، علیرضا باباخان

شاخصه‌های حکمرانی اسلامی از استقراء تا قیاس / حجت الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد نوروزی

عدالت، عقلانیت و معنویت سه ضلع حکمرانی در تفکر رهبر معظم انقلاب / محمدمهدی اسماعیلی، فرزاد جهان بین، امیر سیاه پوش

حکمرانی اسلامی؛ مساوی جمهوری اسلامی و حاکمیت مردم / گفت‌وگو با سردار محمدعلی جعفری

مبانی، اصول و سیاست‌های حکمرانی اسلامی / حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح

عقلانیت سیاسی اسلام به‌منزلۀ تمام اسلام / گفت‌وگو با عطاالله رفیعی آتانی

پرونده: الگوی مطلوب حکمرانی اسلامی در نظام علمی و تربیتی

حکمرانی ما؛ از تکنیک تا تربیت / گفت‌وگو با جمیله علم‌الهدی

حکمرانی؛ بلوغ علوم انسانی / فقر حکمرانی در ایران / گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه

تعلیم وتربیت رسمیِ عمومی از منظر عدالت اجتماعی / محمدصادق تراب‌زاده جهرمی

پرونده الگوی مطلوب حکمرانی اسلامی در نظام سیاسی

حکمرانی بالاتر از قدرت؛ محدود کردن «مرجعیت قدرت» با حکمرانی / گفت‌وگو با اصغر افتخاری

حکمرانی اسلامی در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل؛ فراتر از امت! / گفت‌وگو با سید جلال دهقانی فیروزآبادی

جمهوری اسلامی؛ نظام‌سازی موفق و نهادسازی نارسا! / گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین منصور میراحمدی

از بیانیه گام دوم تا جهان پساکرونا؛ فرصت‌های حکمرانی انقلابی دیپلماتیک / فؤاد ایزدی، محمدباقر خرمشاد

تحولِ قضا به حکمرانی؛ از فراورده تا فرایند / محمد روشن، محمود حکمت‌نیا

تأملی بر نظریۀ دولت براساس حکمت سیاسی متعالیه / شریف لک‌زایی

حکمروایی / علیرضا صدرا

پرونده الگوی مطلوب حکمرانی اسلامی در نظام فرهنگی و اجتماعی

مجتمع آسیب حکمرانی و آسیب اجتماع / تقی رستم‌وندی، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم عباس‌پور

حکمرانی بی‌پایان به مثابه گفت‌وگو / گفت‌وگو با محمدحسین ساعی

جمهوری اسلامی و مسئلۀ شکاف نسل قدیم و جدید / گفت‌وگو با سید محمدصادق امامیان

چگونگی برتری الگوی فضای مجازی بر الگوهای غربی و شرقی / حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید سعیدرضا عاملی

نقش ارزش‌ها و هنجارهای جامعۀ اسلامی در صورت‌بندی مسائل حکمرانی / علی ملکی، نجم‌الدین یزدی

نودولت‌شهر؛ خوانش صدرایی از دولت و شهر / محسن سلگی

حکمرانی اجتماعی اسلامی / مهدی حسین‌زاده یزدی

پرونده الگوی مطلوب حکمرانی اسلامی در نظام مدیریت و سیاست گذاری عمومی

حکمرانی؛ از خاستگاه غربی تا وضعیت آن در ایران / گفت‌وگو با علی ملکی

از مدیریت آئین‌نامه‌ای تا مدیریت آئینی و جهادی / گفت‌وگو با میثم لطیفی

حکمرانی سیستمی به منزلۀ جامع‌ترین تعریف؛ از کارآمدی تا اثربخشی / گفت‌وگو با مصطفی زمانیان

از حکمرانیِ خوبِ بازارگرا تا حکمرانی انقلابی / گفت‌وگو با روح‌الله تولایی

پرونده الگوی مطلوب حکمرانی اسلامی در نظام اقتصادی

فاجعه بانک در غیاب «ایده» / گفت‌وگو با حسین عیوضلو

نیاز فوری برای ارائۀ سند بالادستی در حکمرانی / گفت‌وگو با سیداحسان خاندوزی

ضرورت نقش‌آفرینی حاکمیت در ترویج و نهادینه‌سازی مدل‌های کسب‌وکار اقتصاد مردمی / اشرف‌السادات موسوی لقمان، میر سامان پیشوایی

پرونده کتاب و نشر

تازه‌های نشر

فقه عفاف جنسی (فقه فردی)

فقه عفاف جنسی (فقه اجتماعی)

سیاست‌پژوهی عفاف و حجاب در ایران

جستارهایی دینی و فلسفی در تاریخ و تمدن (مجموعه مقالات)

معرفی کتاب

طراحی و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های اساسی حکمرانی اسلامیِ دولت معیار

سیاست (سیاست داخلی) از منظر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی)

الگوی جهان شمول حکمرانی اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره) با تکیه بر نظریه اعتباریات

نقد کتاب

روش‌شناسی دانش اجتماعی مسلمین در بوتۀ نقد

معرفی رساله دکتری

واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های حاکمیت اسلامی براساس فرمایشات امام علی (ع)

پرونده رصد

حکمرانی جهانی، فرصت‌ها و تهدیدهای کرونایی / گزارش کرسی علمی ترویجی «پاندمی کرونا و مسئلۀ حکمرانی جهانی»

فرصت برای قرآن‌بنیان کردن علوم انسانی اندک است؛ تأکید بر فهم روشمند از قرآن / کرسی علمی‌ترویجی «روش تفسیر اجتهادی جامع»

مردمی‌سازی و معماری فضای مجازی بر اساس جامعه ایرانی ضروری است / گزارش نشست علمی «کرونا، مجازی شدن کشورها و چالش حکمرانی و الزامات مجازی‌سازی جمهوری اسلامی»

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