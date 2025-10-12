 اولین مدیریت حراست انجمن قلم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صفاتاج، مدیرعامل انجمن قلم ایران،در حکمی رسمی، سید مجید حسینی را به‌عنوان اولین مدیریت حراست این انجمن فرهنگی منصوب کرد. این انتصاب نشان‌دهنده عزم جدی انجمن جهت تقویت حضور و تعامل موثرتر و برقراری ارتباطات با مسئولین حراست نهادها و ارگان‌های کشور است و انتظار می‌رود به پویایی بیشتر این نهاد در عرصه عمومی کمک کند.سید مجید حسینی با سابقه مدیریت در مجموعه های حراستی و امنیتی در حال حاضر مدیر حراست انجمن قلم ایران است.

در متن حکم انتصاب سید مجید حسینی بعنوان اولین مدیر حراست انجمن قلم ایران، بر اهمیت «ارتباط و هماهنگی مستمر با مسئولین حراست و استفاده از ظرفیت موجود در کشور تاکید ویژه‌ای شده است.

انجمن قلم ایران در سال ۱۳۷۸ با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همت چهره‌های برجسته فرهنگی و ادبی نظیر دکتر علی اکبر ولایتی، دکتر غلامعلی حداد عادل، دکتر علی لاریجانی، سرکار خانم راضیه تجار، حمید سبزواری، محمدرضا سرشار و سید مهدی شجاعی بنیان نهاده شد. هدف اصلی این انجمن، اشاعه هر چه بهتر و بیشتر ارزش‌های والای انسانی و دینی و ایفای نقشِ فعال نویسندگان عضو در تحولاتِ اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است.