۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

تاکید فرماندار پاکدشت بر ضرورت رفع موانع تولید

پاکدشت- فرماندار پاکدشت در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی بر ضرورت رفع موانع تولید تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از یک شهرک صنعتی در پاکدشت بر ضرورت رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندهای صنعتی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی این شهرستان گفت: پاکدشت با داشتن چهار شهرک صنعتی فعال و بیش از دو هزار واحد تولیدی، نقش مهمی در اقتصاد استان تهران ایفا می‌کند.

فرماندار پاکدشت شناسایی و حل مشکلات زیرساختی از جمله انشعابات آب، برق و گاز، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی و پیگیری صدور مجوزها را از اولویت‌های اصلی اعلام کرد.

وی تصریح کرد: این اقدامات در راستای تحقق شعار سال با محوریت «سرمایه‌گذاری برای تولید» انجام می‌شود.

حیدری همچنین بر تداوم بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و تعامل مستقیم با صنعتگران تأکید کرد و گفت: همکاری نزدیک دولت با بخش خصوصی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال ضروری است.

این بازدید در چارچوب برنامه‌های دولت برای حمایت از تولید داخلی، رفع موانع صنعتی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی انجام شد.

