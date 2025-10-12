تاکید فرماندار پاکدشت بر ضرورت رفع موانع تولید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از یک شهرک صنعتی در پاکدشت بر ضرورت رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندهای صنعتی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی این شهرستان گفت: پاکدشت با داشتن چهار شهرک صنعتی فعال و بیش از دو هزار واحد تولیدی، نقش مهمی در اقتصاد استان تهران ایفا می‌کند.

فرماندار پاکدشت شناسایی و حل مشکلات زیرساختی از جمله انشعابات آب، برق و گاز، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی و پیگیری صدور مجوزها را از اولویت‌های اصلی اعلام کرد.

وی تصریح کرد: این اقدامات در راستای تحقق شعار سال با محوریت «سرمایه‌گذاری برای تولید» انجام می‌شود.

حیدری همچنین بر تداوم بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و تعامل مستقیم با صنعتگران تأکید کرد و گفت: همکاری نزدیک دولت با بخش خصوصی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال ضروری است.

این بازدید در چارچوب برنامه‌های دولت برای حمایت از تولید داخلی، رفع موانع صنعتی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی انجام شد.