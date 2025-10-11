به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری، بعد از ظهر شنبه، در جریان بازدید از تعدادی از واحدهای تولیدی پاکدشت، موضوعات مرتبط با مسیرهای دسترسی، وضعیت تأمین آب و پساب، پروژه‌های کمربندی شمالی و جنوبی و همچنین چالش‌های مربوط به دپوی نخاله‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

حیدری در این بازدید با اشاره به ضرورت حمایت مؤثر از بخش تولید گفت: بانک‌ها باید در سیاست‌گذاری‌های خود بازنگری جدی انجام دهند، چرا که در سال‌های گذشته به‌جای پشتیبانی از واحدهای صنعتی، به یکی از عوامل بازدارنده تولید تبدیل شده‌اند.

وی افزود: متأسفانه هر جا واحدی به مرحله رکود یا تعطیلی رسیده، بانک‌ها با تملک املاک و دارایی‌ها، عملاً مانع از بازگشت سرمایه به چرخه تولید شده‌اند، از این رو لازم است دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیرنده با اصلاح رویه‌ها، مسیر رونق اقتصادی را هموار کنند.

نماینده عالی دولت در پاکدشت در ادامه با اشاره به پروژه‌های زیرساختی شهرستان گفت: کمربندی جنوبی پاکدشت با قدمت ۱۸ ساله تنها ۹ کیلومتر پیشرفت داشته که با تلاش‌های صورت‌گرفته در دولت چهاردهم درصددیم این بخش هر چه سریع‌تر زیر بار ترافیک برود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.

وی ادامه داد: همچنین در سفر اخیر ریاست‌جمهوری، احداث کمربندی شمالی به طول ۴۶ کیلومتر به تصویب رسید که به‌دلیل دولتی بودن بخش عمده زمین‌ها، مشکلی از بابت تملک ندارد و تنها چند کیلومتر آن در محدوده امنیتی منطقه پارچین قرار دارد که هماهنگی‌های لازم در حال انجام است.

فرماندار پاکدشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی شهرستان اظهار داشت: دپوی غیرمجاز ماسه و نخاله از معضلات دیرینه پاکدشت است که برای ساماندهی آن، زمینی به وسعت ۶ هکتار از اراضی منابع طبیعی در نظر گرفته شده تا این فعالیت‌ها به‌صورت قانونی و کنترل‌شده انجام شود.

وی در پایان با اشاره به موضوع تأمین آب برای واحدهای تولیدی گفت: خط انتقال پساب از ورامین به پاکدشت در حال تکمیل است و پس از بهره‌برداری، امکان استفاده از پساب تصفیه‌شده برای مصارف صنعتی فراهم خواهد شد. این اقدام می‌تواند بخشی از کمبود منابع آبی ناشی از کاهش ذخایر سد ماملو را جبران کند.