احصاء مشکلات اصناف در راستای توسعه شهری با وفاق و همدلی

به گزارش خبرنگر مهر، مهدی حیدری، در بازدید میدانی و سرزده از اصناف و کسبه سطح شهر، ضمن ارزیابی وضعیت اقتصادی، تنظیم بازار و شرایط فروش کالاها، به پایش مسائل ترافیکی و زیرساختی پرداخت.
فرماندار پاکدشت، به همراه جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان انتظامی و پلیس راهور، با حضور غیرمنتظره در نقاط مختلف شهر، مشکلات اصناف و کسبه را از نزدیک بررسی کرد.
وی در تشریح اهداف این بازدید گفت: با تاکید بر رویکرد خدمتگزاری دولت چهاردهم، این بازدید به منظور احصاء و ریشهیابی مشکلات از دل جامعه و بازاریان صورت پذیرفت تا ضمن تبادل نظر، وضعیت اقتصادی و سازوکارهای تنظیم بازار مورد ارزیابی قرار گیرد و با صیانت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده، ثبات و رونق بازار حفظ شود.
فرماندار پاکدشت با تأکید بر ضرورت وفاق و همدلی میان مردم، اصناف و مسئولان برای حل چالشها، به مسائل ترافیکی شهر نیز اشاره کرد و گفت: بررسی معضلات کهنه ترافیکی نیازمند کارشناسی دقیق و بهرهگیری از ظرفیت کوچههای فرعی و طرحهای جامع ترافیکی است تا گرههای کور باز و عبور و مرور شهروندان تسهیل شود.
وی همچنین به کمبود پارکینگ عمومی و لزوم ساماندهی دستفروشان و مشاغل سد معبر اشاره کرد و افزود: با حفظ کرامت و معیشت این عزیزان، باید تدابیر اصولی و پایدار برای مدیریت این موضوع اتخاذ شود.
حیدری ضمن تأکید بر مشارکت همگانی در پیشرفت پاکدشت گفت: در این بازدید، گلایهها و پیشنهادات سازنده اصناف شنیده شد و با حضور رئیس اتاق اصناف و مدیران مرتبط، مسائل صنفی بررسی و رفع مشکلات در اولویت کاری فرمانداری قرار دارد.
فرماندار پاکدشت در پایان از پیگیریهای مستمر برای بهبود زیرساختهای شهری خبر داد و گفت: نصب پل عابر پیاده جدید در حال تسریع است و پیشبینی میشود ظرف یک ماه تا ۴۰ روز آینده به بهرهبرداری برسد. همچنین ساعات خاموشی برق بازار تعدیل شده و تلاش برای بازگشت شرایط به حالت عادی برای رفاه حال کسبه و مردم در دست اقدام است.
