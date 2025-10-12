به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسلامی شهر تهران پیرامون بررسی گزارشهای مالی شهرداری، با اشاره به ضرورت انتقال واقعیتهای مالی شهرداری به افکار عمومی گفت: برخی نکات باید در حافظه تاریخی شورای شهر ثبت شود و مردم نیز از این واقعیتها آگاه شوند. همانطور که معاون مالی شهرداری اشاره کردند، وضعیت مالی شهرداری در سالهای گذشته شرایط متفاوتی داشته است. بر اساس گزارشهایی که در اختیار داریم، در سال ۱۳۹۹ یعنی سال پایانی شورای گذشته، شهرداری تهران برای پرداخت حقوق کارکنان خود ناچار به دریافت وام از بانک شده بود. البته ممکن است دلایلی وجود داشته، اما این موضوع نشاندهنده شرایط دشوار آن دوران است.
وی ادامه داد: از آن زمان تاکنون، وضعیت درآمدی شهرداری به شکل قابل توجهی بهبود یافته است. در سال ۱۴۰۰، تنها ۱۷ درصد از هزینههای جاری شهرداری از محل درآمدهای پایدار تأمین شد. در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۲۳ درصد افزایش یافت، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۵۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۳ این سهم به ۷۵ درصد ارتقا پیدا کرد. در سال جاری ۱۴۰۴ نیز تا این لحظه ۸۷ درصد هزینههای جاری شهرداری از محل درآمدهای پایدار تأمین شده و پیشبینی میشود تا پایان سال این رقم به صددرصد برسد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه این رشد درآمدهای پایدار حاصل مجموعهای از اقدامات در بخشهای مختلف شهرداری و شورا بوده است، اظهار کرد: این اتفاق حاصل زحمات مدیران و کارکنان شهرداری و همچنین نتیجه سیاستگذاریهای صحیح شورای اسلامی شهر تهران است. در سالهای اخیر، شورا همواره با نگاه واقعبینانه و آیندهنگرانه، نسبت به افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه تأکید داشته است. حتی در مواقعی که شهرداری در لایحه بودجه عددی پایین برای درآمدهای پایدار پیشنهاد میداد، شورای شهر آن را افزایش میداد و خوشبختانه در پایان سال، تحقق آن همواره اثبات شده است.
آخوندی با اشاره به اینکه رشد درآمدهای پایدار صرفاً ناشی از افزایش ارزش افزوده نیست، گفت: بخشی از این رشد مربوط به وصول درآمدهایی است که در سالهای گذشته بلاتکلیف مانده بود، از جمله درآمدهای ناشی از گمرک و سایر منابع پایدار شهری. همین روند نشان میدهد که ساختار درآمدی شهرداری به سمت ثبات و پایداری حرکت کرده و وابستگی به منابع ناپایدار، مانند فروش املاک یا درآمدهای حاصل از شهرسازی، بهطور محسوس کاهش یافته است.
وی تأکید کرد: اینکه شهرداری تهران امروز بدون اتکا به درآمدهای ناپایدار میتواند هزینههای جاری خود اعم از حقوق و نگهداشت شهر را پرداخت کند، دستاورد بسیار مهمی است که در مدیریت شهری سابق سابقه نداشته است. در گذشته بخش عمدهای از هزینههای شهرداری از محل منابع ناپایدار تأمین میشد که هم بیثبات و هم غیرقابل اتکا بود.
آخوندی در پایان خاطرنشان کرد: سایر درآمدها و منابع باید صرف اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای شهر، بهویژه در حوزه حملونقل عمومی و زیرساختهای اساسی شود. این رویکرد باید در سالهای آینده نیز ادامه یابد تا شهر تهران به سمت توسعه پایدار حرکت کند و شهرداری در مسیر اتکای کامل به درآمدهای پایدار گام بردارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ضمن تأیید اظهارات رئیس شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: موضوعی که در کمیته تخصیص بودجه نیز مورد توجه قرار گرفته، این است که تخصیصها بر اساس پیشرفت پروژهها صورت گیرد. یعنی پروژههایی که به نتیجه میرسند یا در آستانه اتماماند، در اولویت تخصیص باشند و پروژههایی که درصد پیشرفت کمی دارند یا هنوز عملیاتی نشدهاند، از تخصیص بودجه حذف شوند.
وی افزود: در آخرین جلسه کمیته تخصیص نیز درباره اصلاحیه بودجه سال جاری تأکید شد که حتماً باید پروژههایی که پیشرفت اندکی داشتهاند از فهرست تخصیص تا پایان سال کنار گذاشته شوند تا منابع مالی به سمت پروژههای مهم و اثرگذار شهر هدایت شود. اطمینان دارم که اعضای شورای شهر نسبت به این موضوع حساسیت لازم را خواهند داشت و در زمان بررسی اصلاحیه، این نکته به طور کامل لحاظ میشود.
نظر شما