به گزارش خبرنگار مهر نشست خبری محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ظهر امروز در شورای شهر تهران برگزار شد.

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، با تشریح جزئیات بودجه پیشنهادی سال آینده شهرداری تهران، از تمرکز ویژه این بودجه بر توسعه حمل‌ونقل عمومی، امور عمرانی، مدیریت بحران و رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

به گفته آخوندی، اصلی‌ترین منابع درآمدی شهرداری در بودجه سال آینده مربوط به درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده است که در این بخش حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. همچنین یکی از ردیف‌های مهم درآمدی شهرداری، حوزه شهرسازی است که در بودجه سال آینده رقمی معادل ۱۴۴ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است. در بخش اوراق مشارکت نیز شهرداری پیشنهاد انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق را ارائه کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به بخش مصارف و هزینه‌ها گفت: یکی از اتفاقات مهمی که در بودجه سال آینده رخ داده، رعایت سهم کارهای عمرانی است، به‌طوری که ۴۰ درصد کل بودجه به هزینه‌ها اختصاص یافته و در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رقمی معادل ۱۷۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نشان‌دهنده رویکرد عمرانی و توسعه‌ای بودجه است.

وی افزود: ۱۰ درصد از کل بودجه سال آینده شهرداری تهران به حوزه معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی اختصاص یافته که این رقم نسبت به سال گذشته با افزایش ۴۰ درصدی همراه بوده است. این موضوع نشان‌دهنده توجه ویژه مدیریت شهری به مسائل اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

آخوندی با بیان اینکه ۴۸ درصد از کل بودجه شهرداری تهران به حمل‌ونقل عمومی اختصاص دارد، اظهار کرد: این سهم قابل توجه است و از جمله بخش‌هایی به شمار می‌رود که احتمال دارد در بررسی‌های شورای شهر با افزایش نیز همراه شود.

وی ادامه داد: در مأموریت ایمنی و مدیریت بحران، ۵ درصد از کل بودجه به این حوزه اختصاص یافته است. همچنین مأموریت شهرسازی و معماری ۲ درصد از بودجه را به خود اختصاص داده و در حوزه توسعه هوشمندسازی شهری نیز ۱۹ درصد از کل بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: ترکیب منابع و مصارف بودجه پیشنهادی سال آینده نشان می‌دهد که مدیریت شهری تهران تلاش کرده است توازن مناسبی میان توسعه عمرانی، حمل‌ونقل عمومی، مسائل اجتماعی، ایمنی شهری و حرکت به سمت هوشمندسازی شهر ایجاد کند.

این مقام مسئول با توجه به لایحه بودجه شهرداری تهران به شورا در هفته گذشته اظهار کرد: عدد پیشنهادی شهرداری در سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۳۲۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که قطعاً در کمییون و صحن تغییراتی را خواهد داشت.

وی افزود: ۲۳۰ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان معادل ۷۱ درصد به درآمدها، ۴۴ هزار میلیارد تومان معادل ۱۴ درصد به واگذاری دارایی مالی، ۴۷ هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی سرمایه ای اختصاص دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه در بخش بهره برداری مترو برای بهسازی مراکز ثابت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است، یادآور شد: دو هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان برای تجهیزات متحرک و ۸۰۰ میلیارد تومان برای ایستگاه ها در نظر گرفتیم.چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای اورهال مترو پیش بینی شده است.

وی افزود: دو برابر بودجه امسال برای راه اندازی مترو بودجه در نظر گرفتیم. برای خط ۸ مبلغ سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه خط ۶ و هزار میلیارد تومان برای تکمیل به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی پیش بینی کرده ایم. دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض، ۹۰۰ میلیارد تومان از محل صدور پروانه و منابع عمومی ۷۰۰ میلیارد تومان برای خط ۷ در نظر گرفته شده است.

آخوندی همچنین تصریح کرد: برای اولین بار برای خط ۱۱ رقم دو هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. در مجموع ۳۱ هزار میلیارد تومان برای احداث خطوط مختلف مترو تخصیص یافته و این درحالیست که بودجه امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه در بخش فنی و عمرانی برای احداث آزادراه شهید شوشتری که در مراحل پایانی فاز اول است ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کردیم، گفت: برای بزرگراه شهید بروجردی در فاز دوم ۳۰۰ میلیارد تومان و برای مقاوم سازی پل ها ۶۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده ایم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای توزیع و روکش آسفالت پیش بینی شده است، گفت: هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی و روکش و ۶ هزار میلیارد تومان به تولید آن اختصاص دارد.

وی افزود: بودجه حوزه محیط زیست ۱۵ درصد معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است و ۴۸ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است. حوزه ایمنی و مدیریت بحران نیز پنج درصد معادل ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده که نسبت به امسال ۳۶ درصد افزایش را نشان می دهد. هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معادل دو درصد به حوزه شهرسازی اختصاص دارد که ۳۲ درصد افزایش نسبت به امسال را نشان می دهد. ۱۹ درصد کل بودجه نیز به میزان ۶۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به توسعه هوشمندسازی اختصاص دارد که نسبت به امسال بیش از ۶۰ درصد رشد را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه ۷۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از بودجه مربوط به حقوق و مزایا و هزینه است، گفت: ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای اجرای برنامه، ۱۴ هزار و ۲۰۰مییلارد تومان بودجه جاری و ۲۱ هزار میلیارد تومان به نگهداشت اختصاص دارد. ۱۹ هزار میلیارد تومان نیز به تملک دارایی مالی تخصیص یافته است.

آخوندی با اعلام اینکه در بخش حمل و نقل یکی از ردیف های بودجه به خرید اتوبوس اختصاص دارد، یادآور شد: برای خرید اتوبوس ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی و هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش اوراق مشارکت پیش بینی شده است. ۵۰۰ میلیارد تومان به نوسازی و دو هزار میلیارد تومان به تجهیزات و زیرساخت های برقی سازی اختصاص دادیم.

وی با بیان اینکه تا ۲۸ بهمن ماه تمامی ردیف ها و تبصره های بودجه بررسی و تصویب خواهد شد، اظهار کرد: در طول چهار سال گذشته بودجه پیش از آغاز اسفندماه بررسی و تصویب شده است. روزشمار بررسی ردیف های بخش های مختلف نیز مشخص شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا همچنین تصریح کرد: یک ردیف اعتباری جداگانه با رقم هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای توسعه تجهیزات آتش نشانی اختصاص داده ایم که این اعداد پیشنهادی شهرداری است و خسارات اخیر را نیز لحاظ خواهیم کرد که بخشی از آن جبران شود. برای سازمان آتش نشانی به طورکلی بیش از ۹ هزار و میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: ۱۱ هزار میلیارد تومان به سازمان مدیریت پسماند، چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به سازمان بوستان ها، چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی، سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به سازمان ورزش، ۶۰۰ میلیارد تومان به مرکز زنان و خانواده و دو هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان به سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به تسویه دیون به عنوان یکی از اتفاقات مهم دوره ششم، اظهار کرد: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت دیون اختصاص دارد که بیش از پنج هزار میلیارد تومان به بازپرداخت تسهیلات حوزه مترو، بیش از سه هزار میلیارد تومان برای اوراق مشارکت و مابقی نیز به دیگر تسهیلات اختصاص دارد.

آخوندی با بیان اینکه بودجه در حوزه آب افزایش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: بهسازی کانال های جمعی آوری آبهای سطحی و احیا و ساماندهی رودخانه های شهر نزدیک به سه هزار میلیارد تومان بودجه را به خود اختصاص داده که امیدواریم این عدد افزایش یابد تا مشکلات مربوط به این حوزه را به نحو شایسته ای کاهش دهیم.

وی با اعلام اینکه سال قبل ۳۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به مناطق اختصاص یافته بود که به ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به میزان ۶۰ درصد افزایش یافته است، گفت: منطقه یک بالغ بر سه هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان، منطقه دو مبلغ سه هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان، منطقه سه مبلغ دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، منطقه چهار مبلغ سه هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان، منطقه پنج مبلغ سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، منطقه ۶ مبلغ دو هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان، منطقه ۷ مبلغ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان، منطقه هشت مبلغ دو هزار و ۱۵۰میلیارد تومان، منطقه ۹ مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، منطقه ۱۰ مبلغ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان، منطقه ۱۱ مبلغ دو هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان، منطقه ۱۲ مبلغ دو هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان، منطقه ۱۳ مبلغ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان، منطقه ۱۴ مبلغ دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، منطقه ۱۵ مبلغ سه هزار میلیارد تومان، منطقه ۱۶ مبلغ دو هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان، منطقه ۱۷ مبلغ دو هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان، منطقه ۱۸ مبلغ دو هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان، منطقه ۱۹ مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، منطقه ۲۰ مبلغ سه هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان، منطقه ۲۱ مبلغ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان و منطقه ۲۲ دو هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان از بودجه را به خود اختصاص داده اند.

آخوندی با اشاره به اینکه منطقه چهار، پنج و یک به ترتیب بیشترین بودجه را در اختیار دارند، گفت: مسئله مهم در این زمینه میزان افزایش است که منطقه یک و دو کمترین افزایش را داشته اند و مناطق جنوب شهر بیشترین میزان افزایش را دارند.

وی با بیان اینکه تا ۲۸ بهمن ماه تمامی ردیف ها و تبصره های بودجه بررسی و تصویب خواهد شد، اظهار کرد: در طول چهار سال گذشته بودجه پیش از آغاز اسفندماه بررسی و تصویب شده است. روزشمار بررسی ردیف های بخش های مختلف نیز مشخص شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا همچنین تصریح کرد: یک ردیف اعتباری جداگانه با رقم هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای توسعه تجهیزات آتش نشانی اختصاص داده ایم که این اعداد پیشنهادی شهرداری است و خسارات اخیر را نیز لحاظ خواهیم کرد که بخشی از آن جبران شود. برای سازمان آتش نشانی به طورکلی بیش از ۹ هزار و میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: ۱۱ هزار میلیارد تومان به سازمان مدیریت پسماند، چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به سازمان بوستان ها، چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی، سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به سازمان ورزش، ۶۰۰ میلیارد تومان به مرکز زنان و خانواده و دو هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان به سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی اختصاص یافته است.