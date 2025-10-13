حسینعلی قبادی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اعلام زمان دقیق فراخوان جذب ۱۴۰۴ گفت: آخر آبان ماه انشالله بعد از تعامل نهایی با سازمان امور استخدامی و اداری زمان دقیق فراخوان جذب ۱۴۰۴ را اعلام خواهیم کرد.

وی درباره پیشنهاد انعقاد قرارداد پسادکتری با پذیرفته‌شدگان جذب در دانشگاه‌ها برای جبران کمبود ردیف‌های استخدامی دانشگاه‌ها گفت: با توجه به مسائل و مشکلاتی که برای قرارداد داخلی دانشگاه‌ها پیش آمده بود، وزارت علوم برنامه دارد با گسترش دوره پسا دکتری با هدف افزایش تولید علم و به کارگیری نخبگان به عنوان پیش درآمد جذب این مشکل را حل کند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم افزود: بنابراین دو روز آینده با دکتر صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم جلسه خواهیم داشت تا شیوه‌های این طرح را نهایی کنیم، و باید دکتر صالحی خود درخصوص طرح مذکور توضیح دهند چرا که متصدی آن معاونت پژوهشی وزارت علوم است.

قبادی پیش از این عنوان کرده بود: اصرار داریم که فراخوان جدید پس از کسب ردیف استخدامی باشد و دانشگاه‌های کشور متقاضیان شرکت کننده در فراخوان‌های گذشته را تعیین تکلیف کرده باشند. لذا در هر زمانی که این دو شرط محقق شود در اولین فرصت، زمان دقیق فراخوان ۱۴۰۴ اعلام خواهد شد. پیش بینی اولیه این است که با مساعدت سازمان امور استخدامی بتوانیم در آبان ماه فراخوان جدید را منتشر کنیم.