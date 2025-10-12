مسجدجامعی: در جنگ۱۲روزه، تهران از ایران دفاع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی، بعد از ظهر یکشنبه در نشست صمیمانه استاندار تهران با مشاهیر، اندیشمندان و تهران‌پژوهان اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، استانداری با چنین جدیتی وارد عرصه فرهنگی و اجتماعی نشده بود، اما اکنون با پیش‌قدمی استاندار و حضور او در خیابان سی‌تیر، روح تهران دوباره تجلی یافته است.

او افزود: ما دعوای آئینی نداریم و همان‌گونه که در خیابان سی‌تیر همه آئین‌ها در کنار هم زندگی می‌کنند، همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و باورها از ویژگی‌های اصلی تهران است.

مسجدجامعی با اشاره به نقش تاریخی پایتخت در مقاطع حساس کشور گفت: در جنگ دوازده‌روزه، تهران از ایران دفاع کرد و ایران پشت تهران ایستاد. تهران نماد ایران است و همه باید در کنار هم برای ساختن کشور بکوشیم. قومیت‌ها نباید مانعی برای اتحاد ملی باشند.

او روز تهران را یادآور فداکاری‌ها و همبستگی مردم دانست و تأکید کرد: همه باید دست به دست هم دهند تا ضمن رفع مشکلات، نقاط قوت شهر را شناسایی و تقویت کنند و افکار عمومی را متوجه ظرفیت‌های عظیم تهران سازند. تلاش مشترک برای حل مسائل و هم‌افزایی نخبگان می‌تواند راه‌گشای آینده پایتخت باشد.

مسجدجامعی در پایان گفت: اکنون که در جمع صاحب‌نظران تهران هستیم، باید بکوشیم خانه‌ای برای تهران شکل دهیم؛ خانه‌ای که محل هم‌فکری، گفت‌وگو و همدلی همه دوستداران این شهر باشد.