استاندار تهران: تهران نماد همزیستی اقوام و ادیان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح پنجشنبه، در حاشیه بازدید از کاخ گلستان و در آستانه هفته تهران، با تبریک این مناسبت اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، چهاردهم مهرماه بهعنوان روز تهران به تصویب رسید و بر همین اساس، امسال برای نخستین بار مجموعهای از برنامهها با محوریت هویت تاریخی و فرهنگی پایتخت در حال برگزاری است.
وی افزود: این برنامهها با مشارکت استانداری، شهرداری تهران، ادارهکل میراث فرهنگی و گردشگری، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاههای فرهنگی استان طراحی شده تا گامی مؤثر در مسیر احیای شناسنامه فرهنگی تهران برداشته شود.
استاندار تهران با اشاره به ضرورت بازشناسی هویت تاریخی پایتخت تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی، قدمت تهران محدود به یکی دو قرن اخیر نیست؛ کاوشهای باستانشناسی نشان داده که پیشینه این شهر به بیش از هفت هزار سال پیش بازمیگردد و آثار مکشوفه از مناطق قیطریه، دروس و کشف پیکر بانوی ۷۰۰۰ ساله تهران گواه این موضوع است.
معتمدیان با بیان اینکه تهران نمونهای کمنظیر از همزیستی ادیان و اقوام مختلف است، گفت: خیابان ۳۰ تیر نماد صلح و همزیستی در پایتخت است؛ جایی که در فاصلهای کمتر از یک کیلومتر، مسجد، کلیسا، کنیسه و آتشکده در کنار هم قرار دارند و این نشان از روح مدارا و وحدت در فرهنگ ایرانی دارد.
وی افزود: امروز تهران را میتوان رنگینکمان اقوام ایران دانست؛ اقوام مختلف از سراسر کشور در این شهر زندگی میکنند و گویشها، پوششها، غذاها و سنتهای متنوعی را با خود آوردهاند که همه در قالب هویت ایرانی در کنار هم معنا یافتهاند.
استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جاذبههای طبیعی و گردشگری استان گفت: تهران یکی از معدود پایتختهای جهان است که چهار فصل را در خود جای داده؛ از دامنههای البرز با پیستهای بینالمللی اسکی تا دشتهای کویری ورامین. همچنین وجود پارکهای ملی، مناطق حفاظتشده و تنوع زیستی بالا، ظرفیتهای کمنظیری را برای گردشگری طبیعی فراهم کرده است.
معتمدیان با تأکید بر نقش تهران در توسعه کشور اظهار کرد: بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور، ۵۲ درصد از شرکتهای دانشبنیان و ۷۰ درصد از نخبگان علمی در استان تهران متمرکز هستند که این موضوع نشان از جایگاه ممتاز تهران در عرصه اقتصادی، علمی و فناوری دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با همکاری نهادهای فرهنگی، هنری و رسانهای، ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و انسانی تهران بهدرستی معرفی شود و انشاءالله روز تهران در تقویم رسمی کشور به ثبت برسد تا هر ساله فرصتی برای بازنگری در هویت و اصالت پایتخت ایران اسلامی فراهم شود.
