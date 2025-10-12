  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲

سلطانی: تعداد ۲۵ پروژه ورزشی هفته تربیت بدنی در کرمان افتتاح می شود

کرمان- سرپرست اداره‌ کل ورزش و جوانان کرمان گفت: تعداد ۲۵ پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۹ میلیارد ریال در هفته تربیت بدنی در شهرستان‌های مختلف این استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سلطانی، ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: در هفته تربیت بدنی تعداد ۲۵ پروژه ورزشی با مجموع زیربنای بیش از ۳۴ هزار و ۴۴۵ مترمربع و با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در شهرستان‌های مختلف استان کرمان افتتاح خواهد شد.

وی افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، سرانه فضای ورزشی استان کرمان به مرز ۷۰ صدم مترمربع نزدیک می‌شود که در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد :۴۳۶ عنوان برنامه فرهنگی، ورزشی، آموزشی و عمرانی از ۲۶ مهر تا دوم آبان در سراسر استان کرمان برگزار می‌شود.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کرمان تصریح کرد: این برنامه‌ها شامل گلباران گلزار شهدا، برگزاری لیگ‌های ورزشی، همایش ورزش صبحگاهی، مسابقات شطرنج، پیاده‌روی خانوادگی، همایش مادران قهرمان‌پرور، دیدار با خانواده شهدای ورزشکار و افتتاح پروژه‌های عمرانی در شهرستان‌ها است.

سلطانی، همچنین از برگزاری مراسم افتتاحیه سومین المپیاد فرهنگی ورزشی طلای سبز در دوم آبان‌ماه در رفسنجان خبر داد و گفت: این رویداد با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار، مربی، خانواده‌ها و مسئولان ملی برگزار خواهد شد و یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی استان کرمان در سال جاری است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کرمان گفت: بیش از ۳۰ تیم ورزشی در سایر رشته‌ها نیز به استان‌های دیگر اعزام خواهند شد تا در المپیاد استعدادهای برتر کشور شرکت کنند.

وی افزود: برای حل مسائل و چالش‌های باشگاه‌های ورزشی استان کرمان، جلساتی با حضور مدیران عامل و اعضای شوراهای ورزشی برگزار می‌شود که نتایج آن در شورای عالی ورزش استان مطرح و پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به میزبانی کرمان در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور گفت: از ۲۲ مهرماه، مسابقات رشته تنیس روی میز پسران و ۲۴ مهر، مسابقات والیبال دختران با حضور تیم‌هایی از سراسر کشور در شهر کرمان برگزار خواهد شد.

سلطانی، به جزئیات برگزاری این دو رویداد در کرمان پرداخت و تصریح کرد: آئین افتتاحیه المپیاد استعدادهای برتر رشته تنیس روی میز پسران ساعت ۱۵، روز ۲۳ مهرماه در محل سالن شادروان کهنوجی و آئین افتتاحیه المپیاد استعدادهای برتر رشته والیبال دختران ساعت ۹ صبح، روز ۲۴ مهرماه در محل سالن فجر برگزار می‌شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان با بیان اینکه این استان برای میزبانی از کشتی ساحلی نیز اعلام آمادگی کرده است، گفت: در صورت موافقت وزارت ورزش و جوانان، مسابقات کشتی ساحلی از اول تا پنجم آبان‌ماه در کرمان برگزار خواهد شد.

سلطانی، تصریح کرد: در المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در رشته‌های تنیس روی میز و والیبال، بیش از ۸۰۰ ورزشکار، مربی و سرپرست در کرمان حضور خواهند داشت که تمامی امکانات لازم برای میزبانی شایسته آن‌ها فراهم شده است.

