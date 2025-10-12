سلطانی: تعداد ۲۵ پروژه ورزشی هفته تربیت بدنی در کرمان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سلطانی، ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: در هفته تربیت بدنی تعداد ۲۵ پروژه ورزشی با مجموع زیربنای بیش از ۳۴ هزار و ۴۴۵ مترمربع و با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در شهرستانهای مختلف استان کرمان افتتاح خواهد شد.
وی افزود: با بهرهبرداری از این طرحها، سرانه فضای ورزشی استان کرمان به مرز ۷۰ صدم مترمربع نزدیک میشود که در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
وی ادامه داد :۴۳۶ عنوان برنامه فرهنگی، ورزشی، آموزشی و عمرانی از ۲۶ مهر تا دوم آبان در سراسر استان کرمان برگزار میشود.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان کرمان تصریح کرد: این برنامهها شامل گلباران گلزار شهدا، برگزاری لیگهای ورزشی، همایش ورزش صبحگاهی، مسابقات شطرنج، پیادهروی خانوادگی، همایش مادران قهرمانپرور، دیدار با خانواده شهدای ورزشکار و افتتاح پروژههای عمرانی در شهرستانها است.
سلطانی، همچنین از برگزاری مراسم افتتاحیه سومین المپیاد فرهنگی ورزشی طلای سبز در دوم آبانماه در رفسنجان خبر داد و گفت: این رویداد با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار، مربی، خانوادهها و مسئولان ملی برگزار خواهد شد و یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی استان کرمان در سال جاری است.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان کرمان گفت: بیش از ۳۰ تیم ورزشی در سایر رشتهها نیز به استانهای دیگر اعزام خواهند شد تا در المپیاد استعدادهای برتر کشور شرکت کنند.
وی افزود: برای حل مسائل و چالشهای باشگاههای ورزشی استان کرمان، جلساتی با حضور مدیران عامل و اعضای شوراهای ورزشی برگزار میشود که نتایج آن در شورای عالی ورزش استان مطرح و پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به میزبانی کرمان در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور گفت: از ۲۲ مهرماه، مسابقات رشته تنیس روی میز پسران و ۲۴ مهر، مسابقات والیبال دختران با حضور تیمهایی از سراسر کشور در شهر کرمان برگزار خواهد شد.
سلطانی، به جزئیات برگزاری این دو رویداد در کرمان پرداخت و تصریح کرد: آئین افتتاحیه المپیاد استعدادهای برتر رشته تنیس روی میز پسران ساعت ۱۵، روز ۲۳ مهرماه در محل سالن شادروان کهنوجی و آئین افتتاحیه المپیاد استعدادهای برتر رشته والیبال دختران ساعت ۹ صبح، روز ۲۴ مهرماه در محل سالن فجر برگزار میشود.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان با بیان اینکه این استان برای میزبانی از کشتی ساحلی نیز اعلام آمادگی کرده است، گفت: در صورت موافقت وزارت ورزش و جوانان، مسابقات کشتی ساحلی از اول تا پنجم آبانماه در کرمان برگزار خواهد شد.
سلطانی، تصریح کرد: در المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در رشتههای تنیس روی میز و والیبال، بیش از ۸۰۰ ورزشکار، مربی و سرپرست در کرمان حضور خواهند داشت که تمامی امکانات لازم برای میزبانی شایسته آنها فراهم شده است.
