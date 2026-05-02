حضور ورزشکار کرمانی در اردوی تیم ملی (ب) والیبال نشسته ایران

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم‌ملی (ب) والیبال‌نشسته مردان، از یازدهم تا نوزدهم اردیبهشت‌ماه به میزبانی استان خراسان رضوی برگزار می‌شود که علی شیرمحمدی ورزشکار کرمانی یکی از ۱۳ ورزشکار دعوت شده و نماینده استان در این اردو است.

اسامی دعوت‌شدگان به اردوی آمادگی تیم‌ملی (ب) والیبال‌نشسته مردان علی شیرمحمدی (کرمان)، علیرضا پورسمنانی (خراسان‌رضوی)، مهدی یاسری(خوزستان)، امیرحسین نوری (تهران)، علی اسماعیلی، علیرضا یداللهی (مازندران)، محمدصادق ملکی (اصفهان)، آرمان یوسفوند، امیرحسین میرکه دالوند (لرستان)، یوسف علیپور (گیلان)، امیرمحمد نادری، نوید احمدی (فارس)، محمدامین شکیبا (گلستان) ملی‌پوشانی می باشد که زیر نظر محمدرضا رحیمی سرمربی، فرشید عاشوری، مهرزاد مهروان و رضا خانی مربیان تیم ملی به تمرین می‌پردازند.

هادی ساجدی‌نیا مربی بدنساز، علیرضا طایفه فیزیوتراپ، محمدهادی هادیزاده روانشناس و امیر آقائی مربی فرهنگی در این اردو ملی‌پوشان را همراهی می‌کنند.

همچنین محمد گلچین‌فر سرپرستی این اردو را برعهده دارد.