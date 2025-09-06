  1. استانها
  2. کرمان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۷

١٧ مدال رنگارنگ سهم کرمان از جشنواره بازی های المپیک ویژه ایران

١٧ مدال رنگارنگ سهم کرمان از جشنواره بازی های المپیک ویژه ایران

کرمان - مسئول تربیت بدنی و فوق برنامه بهزیستی استان کرمان گفت: تیم کرمان در سی و دومین جشنواره بازی های المپیک ویژه ایران در شهر مقدس مشهد موفق به کسب ١٧ مدال طلا، نقره و برنز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سلاجقه گفت: سی و دومین المپیک ویژه ایران در بخش پسران با حضور ۶۰۰ ورزشکار از ۲۳ استان کشور شامل فرزندان ۷۱ مرکز نگهداری بهزیستی در مشهد مقدس در سه رشته ورزشی دو و پنجاه متر و صد متر، بوچی و پرتاب توپ به اهداف نمایشی و در چند رده سنی برگزار گردید.

وی، افزود: از استان کرمان ۱۵ ورزشکار از مراکز امام علی (ع)، انجمن آوای فرشتگان امید کارمانیا و سهپر بم در این رویداد شرکت داشتند که در نهایت تیم کرمان موفق شد با کسب مجموع ۱۷ مدال شامل ۷ هفت طلا، پنج نقره و پنج برنز با دستی پر این مسابقات را ترک کند.

کد خبر 6581712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها