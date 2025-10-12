جبرائیلی: فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری نمین متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عسگر جبرائیلی با اشاره به توقف فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری نمین، اظهار کرد: پیرو دریافت شکایت‌های مردمی از آلایندگی کارخانه آسفالت شهرداری نمین، کارشناسان این نمایندگی در محل حضور یافتند. علت ایجاد آلودگی مربوط به ایراد سیستم بک فیلتر واحد بوده و اپراتور دستگاه با وجود مشاهده عدم کارکرد صحیح سیستم کنترل آلودگی کارخانه اقدام به ادامه تولید آسفالت نموده است.

وی افزود: اخطاریه زیست محیطی برای این واحد آلاینده صادر شد و موضوع تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهد شد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نمین تصریح کرد: تا زمانی که ایرادهای فنی سیستم بک فیلتر رفع نشده، این واحد، فعالیت تولیدی نخواهد داشت.