جبرائیلی: فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری نمین متوقف شد

اردبیل-رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نمین گفت: فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری نمین در روستای گرده به دلیل ایجاد آلایندگی متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عسگر جبرائیلی با اشاره به توقف فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری نمین، اظهار کرد: پیرو دریافت شکایت‌های مردمی از آلایندگی کارخانه آسفالت شهرداری نمین، کارشناسان این نمایندگی در محل حضور یافتند. علت ایجاد آلودگی مربوط به ایراد سیستم بک فیلتر واحد بوده و اپراتور دستگاه با وجود مشاهده عدم کارکرد صحیح سیستم کنترل آلودگی کارخانه اقدام به ادامه تولید آسفالت نموده است.

وی افزود: اخطاریه زیست محیطی برای این واحد آلاینده صادر شد و موضوع تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهد شد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نمین تصریح کرد: تا زمانی که ایرادهای فنی سیستم بک فیلتر رفع نشده، این واحد، فعالیت تولیدی نخواهد داشت.

