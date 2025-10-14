کنعانپور:موضوعات مرتبط با توسعه و ارتقای خدمات شهرداری نمین بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کنعانپور عصر سه شنبه در نشست مشترک با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نمین اظهار کرد: در این نشست موضوعات مختلف مرتبط با توسعه شهری و ارتقای خدمات شهرداری مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه علاوه بر نشست مذکور، از پروژه‌های اجراشده و در حال اجرای شهر نمین هم بازدید شد، افزود: در این بازدید، موضوعاتی از جمله ساماندهی نیروی انسانی شهرداری، اعطای تسهیلات برای توسعه زیرساخت‌های شهری و اختصاص بودجه‌های عمرانی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل گفت: الکترونیکی‌سازی سامانه‌های اداری برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، اجرای طرح هوشمندسازی پسماند با محور تفکیک از مبدأ، ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری و ساماندهی و تجهیز ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز واحدهای خدمات شهری، فضای سبز و سازمان آتش‌نشانی از دیگر محورهای مورد بررسی در سفر به شهرستان نمین بود.

کنعانپور بیان کرد: هدف از این بازدیدها، حمایت از مدیریت شهری در مسیر بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات شهری با مشارکت و هم‌افزایی مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر است.