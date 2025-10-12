به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جشنواره فرهنگی «امینالضرب» امروز (یکشنبه، ۲۰ مهر) به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران برگزار شد.
در این میان، خبرگزاری مهر در بخش گزارش خبری - تحلیلی با اثر تحلیلی «عجایب زعفران افغانستان؛ صادرات بیش از ۶ برابر تولید + جدول» که توسط فاطمه امیراحمدی، خبرنگار گروه اقتصاد، حوزه کشاورزی تهیه شده بود، موفق به کسب رتبه سوم شد.
این گزارش با تلفیق دادههای دقیق، تحلیلهای کارشناسی و ارائه آمار مستند، نقش برجستهای در ارتقای سطح اطلاعرسانی و فرهنگسازی در حوزه کشاورزی و تجارت خارجی ایفا کرده است.
جایزه امین الضرب چیست؟
دلیل نامگذاری جشنواره «امینالضرب» به این عنوان، به نقش تاریخی حاج محمدحسن امینالضرب و حاج محمدحسین امینالضرب بازمیگردد. این دو چهره سرشناس، از مؤسسان مجلس وکلای تجار بودند که بعدها به اتاق بازرگانی ایران تغییر نام یافت. خانواده امینالضرب، برای نخستین بار در ایران اقدام به ضرب سکه کردند، برق را به کشور وارد و راهآهن را احداث کردند و به همین سبب، بهعنوان نمادهای توسعه و پیشرفت در تاریخ ایران اسلامی شناخته میشوند. برگزاری مراسم تقدیر از کارآفرینان برتر کشور نیز به احترام جایگاه والای این دو شخصیت برجسته، تحت عنوان جشنواره «امینالضرب» صورت میگیرد.
شایان ذکر است، اختتامیه هشتمین جشنواره فرهنگی «امینالضرب» صبح امروز با حضور «محمود نجفی»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران و «فریدون وردینژاد»، دبیرکل اتاق تهران برگزار شد.
