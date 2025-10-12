استاندار تهران: ۵۵درصد مراجعات درمانی تهران از خارج استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، شامگاه یکشنله به مناسبت روز تهران در نشستی با اندیشمندان پایتخت طی سخنانی به تشریح جایگاه این شهر و مسائل و چالش‌های پیش روی آن پرداخت و اظهار داشت: نام‌گذاری روز تهران، مصوبه شورای فرهنگ عمومی بوده و این شهر به‌عنوان ام‌القرای ایران، شایسته داشتن روزی ویژه در تقویم ملی است. این روز با رأی اکثریت اعضای شورا به تاریخ ۱۴ مهر تعیین شده است.

استاندار تهران با اشاره به برنامه‌های محدود برگزارشده در سال جاری به دلیل فرصت اندک، ابراز امیدواری کرد که در سال آینده با بهره‌مندی از نظرات تهران‌پژوهان، برنامه‌های ماندگاری برای این روز تدوین شود. وی هدف از این برنامه‌ها را معرفی تهران با نگاهی نو و بازشناسی هویت این شهر دانست.

معتمدیان با اشاره به مشکلات متعدد پایتخت، به موضوع آمایش سرزمینی از چهار منظر منطقه‌ای، ملی، استانی و محلی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تهران روزانه میزبان صدها هزار نفر از استان‌های هم‌جوار است، افزود: تمامی وزارتخانه‌ها، مراکز سیاسی، اقتصادی و تصمیم‌گیری کشور در تهران متمرکز شده‌اند که این امر به‌طور طبیعی مشکلاتی را به همراه دارد، روزانه بین ۳ تا ۴ میلیون نفر به‌صورت شناور به تهران تردد و از خدمات این شهر استفاده می‌کنند.

نماینده عالی دولت در استان تهران همچنین به بعد ملی تهران به دلیل حضور سفارتخانه‌ها و نقش آن در حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۵ درصد مراجعات درمانی از خارج از استان تهران است که نیازمند تغییر رویکرد در این حوزه هستیم.

استاندار تهران یکی از معضلات اصلی پایتخت را اراضی و کمبودهای زیرساختی دانست که مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به بارگذاری بیش از چهار برابری توان اکولوژیکی تهران، اظهار داشت: سرانه‌های خدماتی تهران در مقایسه با دیگر استان‌ها محروم است. به‌عنوان مثال، سرانه فضای آموزشی در رتبه ۲۸ کشور، سرانه ورزشی کمتر از ۴۳ سانتی‌متر و در برخی مناطق زیر ۲۰ سانتی‌متر است. همچنین، وضعیت منابع آبی تهران به دلیل بحران آب و افزایش جمعیت به بیش از ۲۰ میلیون نفر، در شرایط بحرانی قرار دارد.»

معتمدیان با اشاره به مشکلات ساخت‌وساز غیرمجاز و حاشیه‌نشینی در تهران، اعلام کرد: بیش از ۹۸ هزار و ۶۰۰ پروانه ساختمانی صادر شده که بارگذاری جمعیتی حدود ۴۰۰ هزار نفر را به شهرداری‌ها تحمیل کرده است. این علاوه بر حریم‌فروشی‌هایی است که شایسته پایتخت نیست.

وی افزود: در دولت چهاردهم، حریم شهر تهران تعیین تکلیف شده و نگاه حاکمیتی بر این موضوع اعمال شده است تا از درآمدزایی غیرقانونی جلوگیری شود.

استاندار تهران با انتقاد از نگاه انتفاعی برخی مدیریت‌های شهری که به ترافیک، آلودگی هوا و حمل‌ونقل عمومی بی‌توجه هستند، گفت: توسعه عمودی و افقی تهران بدون برنامه‌ریزی مناسب در حال انجام است. به‌عنوان مثال، شهرهای بهارستان و قدس با وسعتی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر مربع، جمعیتی تا ۸۰۰ هزار نفر دارند که این رشد عمدتاً ناشی از مهاجرت و نه جمعیت مولد است.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز پرداخت و گفت: از ابتدای سال جاری، حدود ۴۵۰ هزار نفر از اتباع غیرقانونی شناسایی و به کشورهای خود بازگردانده شدند. این اقدام معادل خروج جمعیتی به اندازه یک استان بوده و نتایج آن در خلوت شدن صفوف نانوایی‌ها، صرفه‌جویی روزانه ۷ هزار تن نان، آزادسازی ۳۲۰۰ کلاس درس و کاهش جرایم مشهود است.

وی افزود: فاز دوم این طرح آغاز شده و هدف آن تأمین امنیت و آسایش شهروندان است.

معتمدیان با اشاره به تردد روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو به تهران، اظهار داشت: این حجم از تردد، ترافیک و آلودگی هوا را تشدید کرده و حل این معضلات نیازمند برنامه‌ریزی جامع است.

وی همچنین به دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی تهران و جلوگیری از توسعه بی‌رویه آن اشاره کرد و گفت: برای تأمین برق پایدار تهران، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر آغاز شده و مجوز تولید ۱۰ هزار مگاوات برق از طریق پنل‌های خورشیدی صادر شده است. اخیراً نیز کلنگ‌زنی بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی در قرچک و ورامین با ظرفیت تولید هزار مگاوات، معادل نیروگاه هسته‌ای بوشهر، انجام شده است.

استاندار تهران با تأکید بر لزوم مدیریت متمرکز برای پایتخت، به موضوع درآمدزایی شهرداری‌ها از جرایم ماده ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: حدود ۳۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از جرایم ساخت‌وساز غیرمجاز تأمین می‌شود، در حالی که وظیفه اصلی آن‌ها جلوگیری از این تخلفات است. این موضوع نیازمند اصلاح در مجلس شورای اسلامی است.

وی در پایان با تأکید بر تغییر سیاست‌ها در تهران، اظهار داشت: نباید اجازه دهیم مهاجرت غیرقانونی و توسعه بی‌رویه تهران ادامه یابد. پایتخت نیازمند مدیریت یکپارچه و نگاه راهبردی برای حل مشکلات زیرساختی، زیست‌محیطی و اجتماعی است.