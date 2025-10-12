به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی در آیین تکریم و معارفه فرمانده جدید سپاه ناحیه زنجان که در سالن اجتماعات نور زنجان برگزار شد، اظهار داشت: با وجود گسترش فعالیتهای بسیج در عرصههای علمی، صنعتی، فناوری و فضای مجازی، نباید پایگاه اصلی و محور تربیت نیروی انقلابی که همان محله و مسجد است را فراموش کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: تفکر بسیجی و اندیشه مسجدی، کلید حل مشکلات کشور از جمله مسائل حجاب، جمعیت و ایجاد نشاط و امید در جامعه است.
وی افزود: برنامهها و جلسات ما هرچه بسیجی، سپاهی و مکتبیتر باشد، برکات بیشتری خواهد داشت. این لباس خدمت در سپاه، انشاءالله لباس شهادت است و برای افرادی که از دودمان شهادت هستند، این واژهها بسیار مأنوس است.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به اهمیت جایگاه پایگاههای محله و مسجد در تربیت نیروی انسانی، گفت: چهرههایی که امروز در این جلسه حضور دارند، افرادی بودند که با پای خود به مسجد میآمدند و بعید بود بدون میل و رغبت مسجد را ترک کنند. امروز بسیج اقشار مختلف، از پزشک تا فناور، را در بر گرفته است، اما این دلیل نمیشود که پایگاه اصلی یعنی محله و مسجد را رها کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان بر لزوم نوآوری در جذب جوانان به مساجد تأکید کرد و اظهار داشت: مساجد، هدایتگر ما به حوزه و دانشگاه بودهاند و بسیاری از مدیران، استادان و پزشکان برجسته ما از دل همین پایگاهها تربیت شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه اختلال مدیریتی در هر حوزهای ناشی از حضور افرادی است که اندیشه بسیجی و مسجدی ندارند.
حسینی با بیان اینکه تفکر بسیجی موانع را رفع میکند، تحریم نمیشناسد و سدها را از میان برمیدارد، افزود: اگر ایران و زنجان ما میخواهد قوی و پیشرو باشد، باید مدیرانی با اندیشه بسیجی در راس امور مستقر شوند. حل مسائل مهم کشور مانند حجاب، جمعیت، خانواده و ایجاد امید و نشاط در جامعه، تنها با تفکر بسیجی امکانپذیر است. این شعار و تعارف نیست، بلکه معجزهای است که امام خمینی (ره) به ما نشان داد و همین قدرت، کشور را در برابر توطئهها و فتنهها حفظ کرده است.
