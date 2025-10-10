مرادپور: ایستادگی مردم غزه حقانیت جبهه‌ مقاومت را به جهانیان ثابت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید مرادپور در خطبههای این هفته نماز جمعه ابهر با اشاره به تحولات اخیر منطقه و توافق رژیم صهیونیستی با حماس، این توافق را نشانه شکست و ذلت این رژیم دانست و تأکید کرد: مقاومت و ایستادگی مردم غزه، بار دیگر حقانیت جبهه مقاومت را به جهانیان ثابت کرد.
وی بیان کرد: هر بدعهدی و جنایتی از این رژیم دور از انتظار نیست و ممکن است دوباره زیر عهدش بزنند، اما همین توافق نشان ذلت و ورشکستگی آنان در برابر زنان و کودکان مقاوم غزه است.
وی افزود: مردم غزه با ایمان، مقاومت و توکل خود بار دیگر ثابت کردند که تنها زبان قابل فهم برای مستکبرین، زبان مقاومت و ایستادگی است. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، اسرائیل دیگر به حالت سابق خود بازنمیگردد و امروز این سخن تحقق یافته است.
مرادپور با اشاره به تظاهرات گسترده در کشورهای مختلف جهان در حمایت از مردم غزه گفت: در استرالیا، لندن، آمریکا و کشورهای متعدد مردم بیدار شدهاند و حمایت از مظلومان غزه را فریاد میزنند. رژیم صهیونیستی چه جنگ را ادامه دهد و چه عقبنشینی کند، در هر دو حالت شکست خورده است و سرنوشت او نابودی است.
امام جمعه ابهر با اشاره به گفتمان «ایران قوی» مورد تأکید مقام معظم رهبری، اظهار کرد: قوی شدن در یک بعد معنا ندارد. اقتصاد، امنیت، سیاست، هویت ملی و دینی همه باید همزمان تقویت شوند.
وی با اشاره به نمونههای منطقهای تصریح کرد: قطر از نظر اقتصادی قوی است، اما امنیتش را خریده است. دیدید وقتی اسرائیل به ما حمله کرد، پاسخ قاطع گرفت، اما آنان فقط تهدید کردند. امنیت بدون اقتصاد و اقتصاد بدون امنیت معنا ندارد.
مسئله حجاب و هویت ملی بخشی از اقتدار کشور است
مرادپور با تأکید بر لزوم حفظ هویت ملی و دینی جامعه گفت: نباید به بهانه امنیت یا معیشت از هویت دینی و فرهنگی خود دست بکشیم. مسئله حجاب و هویت ملی بخشی از اقتدار کشور است و نباید نادیده گرفته شود. همه این مؤلفهها بر یکدیگر اثر میگذارند؛ اقتصاد بر عزت نفس مردم، امنیت بر آرامش جامعه و هویت دینی بر ثبات اجتماعی تأثیر مستقیم دارد.
وی عنوان کرد: با یک جستوجوی ساده در پایگاه اطلاعرسانی مقام معظم رهبری میتوان دید که ایشان دربارهی همه این موضوعات به اندازه برابر سخن گفتهاند و هیچیک را فدای دیگری نکردهاند. امروز وظیفه همه ماست که این گفتمان ایران قوی را در همهی ابعاد دنبال کنیم تا کشور در مسیر پیشرفت و اقتدار حقیقی قرار گیرد.
امامجمعه ابهر با اشاره به ضرورت تقویت گفتمان «ایران قوی» و تأکید مقام معظم رهبری بر مسائل اقتصادی، امنیتی و هویتی، خواستار پیگیری همهجانبه سیاستها و جلوگیری از نگاههای یکبعدی شد.
مرادپور با اشاره به اهتمام رهبر انقلاب به مسئله علم و اقتصاد گفت: مقام معظم رهبری نسبت به مسائل دانشبنیان سفارش کرده، پیگیری کرده، وقت گذاشته و فکر نمیکنم در کشور کسی باشه که به اندازه ایشان به این مسائل توجه کرده به رشد علم، به رشد اقتصاد. سالهای متمادی و پشت سر هم سال را با شعارهای اقتصادی نامگذاری کردهاند تا به اقتصاد حرکت دهند. حالا چقدر مسئولین توجه، درک و حرکت کرده و به این سیاستها عمل کردهاند، جای بحث دارد
مرادپور تأکید کرد: همانقدر که رهبر انقلاب به اقتصاد توجه داشتهاند، در بحث امنیت و ایجاد موازنه قدرت و پیشگیری از حمله دشمنان نیز دقت و تلاش کردهاند.
وی سپس به سیاست خارجی و سیاسی رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: همانقدر که به اقتصاد و امنیت توجه دادهاند، ما را به مسائل سیاسی، انسجام داخلی، حضور در صحنههای انتخاباتی و فعالکردن دیپلماسی واداشتهاند اینکه دنیا پنج کشور نیست، بروید با همه کشورها مذاکره کنید. اینها همه سیاست قدرتسازی کشور است. امروز خوشبختانه در خیلی از سازمانها و گروههای مهم عضو هستیم؛ اینها فعالیت و سیاستِ قدرتمند کردن کشور است.
مرادپور درباره نقش هویت دینی و ملی نیز بیان داشت: اینها همه با هم در هم تنیده است. اگر میخواهیم کشور قوی و قدرتمند داشته باشیم، نباید یکبعدی نگاه کنیم.
