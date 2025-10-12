گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر در آرامگاه فردوسی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آئینی باشکوه به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس ضمن تجلیل از مقام حکیم ابوالقاسم فردوسی با عنوان «دهقان توس» بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های آموزشی، اشتغال‌زایی، حفظ فرهنگ بومی و ارتقای مشارکت سیاسی در مناطق روستایی تأکید کرد.

جشنواره روز ملی روستا و عشایر با حضور سیدحسن حسینی، معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس، معاونین فرماندار و جمعی از مسئولان در جلوخان آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار شد.

سیدحسن حسینی ضمن درود به ارواح طیبه شهدا، روح بلند امام راحل، آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری اسلامی ایران از حضور گرم و پرشور مدعوین تقدیر و اظهار کرد: امروز در شهر امام مهربانی‌ها، کنار آرامگاه حکیم بزرگ ایران، گرد هم آمده‌ایم تا ضمن گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر، یاد و خاطره دهقان توس را زنده نگه داریم.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس با اشاره به لقب «دهقان توس» که در چهار مقاله نظامی عروضی برای فردوسی ذکر شده، افزود: فردوسی، روستازاده‌ای از توس بود که با علم، دانش و فرزانگی، تاج‌دار ادبیات جهان شد. این نشان‌دهنده ظرفیت عظیم روستاییان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی است.

وی روستاها و عشایر را قلب تپنده کشور دانست و گفت: روستاییان نه تنها در تأمین منابع غذایی و چرخه اقتصادی نقش دارند، بلکه در حفظ هنر، سنت و فرهنگ کهن ایرانی نیز مؤثرند. هر روستا بخشی از هویت ملی ایران است و فردوسی نماد تلاش، پایداری و خردمندی این جامعه است.

حسینی در ادامه به چالش‌های پیش‌روی روستاها اشاره کرد و گفت: در گذشته، بیکاری در روستاها امری ناپسند و نادر بود، اما امروز متأسفانه این پدیده به یکی از عوامل اصلی مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها تبدیل شده است. بر این اساس؛ اگر نتوانیم اشتغال پایدار و آموزش مناسب را در روستاها فراهم کنیم، نگهداشت جمعیت در این مناطق دشوار خواهد بود.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس با تأکید بر اهمیت حفظ گویش‌ها، آداب و رسوم محلی و ترویج صنایع‌دستی در روستاها خاطرنشان کرد: این عناصر نه تنها به تقویت هویت ملی کمک می‌کنند، بلکه بستری برای شکوفایی استعدادهای جوانان روستایی فراهم می‌سازند.

وی همچنین با اشاره به سالگرد افتتاح آرامگاه فردوسی و بازدید مقام معظم رهبری از این مکان در مهرماه سال ۱۳۷۵، گفت: یادداشت ارزشمند ایشان در آن زمان، موجب تقویت و توسعه این بنای فرهنگی شد و نشان از توجه ویژه به مقوله فرهنگ دارد.

حسینی «فردوسی و روستاها» را نماد همبستگی و همدلی دانست و ادامه داد: برای تقویت هویت ملی و مدیریت بهتر شرایط اجتماعی، باید همبستگی را در میان مردم ارتقا دهیم. خوشبختانه برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی در شهرستان، گامی مؤثر در این مسیر است.

ماون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس طی بخش پایانی سخنان خود با اشاره به انتخابات پیش‌روی شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت سال آینده، گفت: شما بزرگان و معتمدین روستاها نقش مهمی در تبیین اهمیت مشارکت سیاسی دارید. بر این اساس؛ با مشارکت گسترده، می‌توانیم جایگاه کشور را در عرصه سیاسی و جهانی ارتقا دهیم.

وی با تأکید بر لزوم جهاد تبیین در جلسات و نشست‌های محلی، افزود: باید جایگاه شوراها، دهیاران و شهرداران برای مردم روشن شود تا شاهد انتخاباتی رقابتی، آزاد و با حضور همه سلیقه‌ها باشیم.

حسینی همچنین از معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان مشهد مقدس، بخشدار بخش مرکزی، دهیاران و اعضای شوراها در برگزاری این رویداد قدردانی به عمل آورد.