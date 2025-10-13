  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۹

انتخاب سربیشه به عنوان روستای ملی صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد

انتخاب سربیشه به عنوان روستای ملی صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد گفت: روستای سربیشه به عنوان روستای ملی صنایع دستی انتخاب می‌شود.

سید مجتبی امیرحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۵ هزار هنرمند در حوزه صنایع‌دستی استان فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: به زودی روستای سربیشه گچساران به عنوان روستای ملی صنایع دستی انتخاب می‌شود.

وی هدف از اجرای این طرح را توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و الگوسازی برای سایر مناطق است، دانست و افزود: با تکمیل زنجیره ارزش، زمینه جذب سرمایه‌گذاری خصوصی فراهم شود.

مدیرکل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد از برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره ارزش صنایع‌دستی در روستای سربیشه گچساران خبر داد و افزود: با راه‌اندازی مراحل شست و شو و پرداخت بافته‌های داری، گام مهمی در مسیر صادرات این محصولات برداشته می‌شود.

کد خبر 6620350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها