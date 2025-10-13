انتخاب سربیشه به عنوان روستای ملی صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد

سید مجتبی امیرحسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۵ هزار هنرمند در حوزه صنایعدستی استان فعالیت میکنند، اظهار کرد: به زودی روستای سربیشه گچساران به عنوان روستای ملی صنایع دستی انتخاب میشود.
وی هدف از اجرای این طرح را توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و الگوسازی برای سایر مناطق است، دانست و افزود: با تکمیل زنجیره ارزش، زمینه جذب سرمایهگذاری خصوصی فراهم شود.
مدیرکل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد از برنامهریزی برای تکمیل زنجیره ارزش صنایعدستی در روستای سربیشه گچساران خبر داد و افزود: با راهاندازی مراحل شست و شو و پرداخت بافتههای داری، گام مهمی در مسیر صادرات این محصولات برداشته میشود.
نظر شما