تکمیل زنجیره ارزش صنایع دستی در اولویت وزارت میراث فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلالی در حاشیه افتتاح گذر فرهنگ، هنر و صنایع دستی خمین، اظهار کرد: ایران به لحاظ جایگاه ظرفیتی رتبه نخست صنایع دستی جهان را دارد اما در خلق ثروت رتبه خوبی متناسب با این ظرفیت ندارد.

وی صنایع دستی را ابزار اقتصاد هویت بنیان بیان کرد و گفت: از ۴۰۰ رشته ثبت شده صنایع دستی در جهان، ۲۹۹ رشته در ایران کار می‌شود.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: تکمیل زنجیره ارزش تولیدات صنایع دستی و خلق محصول با هدف توسعه صادرات برنامه اولویت دار وزارت متبوع است.

جلالی افزود: در گام دوم انقلاب اسلامی باید مزیت‌ها و تفاوت‌های هر اقلیم مورد توجه ویژه باشد چرا که هر خانه سرزمینی ما یک کارگاه برای نمایش هویت ایرانی اسلامی است.

وی گفت: ایجاد بازارچه‌های دائمی و موقت صنایع دستی در سطح کشور هدفگذاری شده و بر اساس مصوبه هیأت دولت در مبادی ورودی همه شهرها باید بازارچه صنایع دستی باشد.

معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: آموزش، تولید با کیفیت، بسته بندی و شاخص گذاری، بازاریابی و بازاریابی نیز حلقه‌های هستند باید در زنجیره مورد توجه قرار گیرد.