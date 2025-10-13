آئین بزرگداشت «حافظ» در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه یکشنبه شب در حاشیه این آئین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت روز بزرگداشت لسان الغیب، حافظ شیرازی و با توجه به جایگاه برجسته این شاعر بزرگ در فرهنگ و ادب فارسی، آئین باشکوه بزرگداشت حافظ، در گناوه برگزار شد.
عبدالرضا محمدی نژاد افزود: در این مراسم برنامههای متنوع و ویژه ای اجرا شد که شعرخوانی، حافظ خوانی، نقالی، اجرای موسیقی اصیل، اجرای گروه سرود جوانههای احساس و همخوانی اشعار حافظ از جمله این بخشها بود.
وی گفت: این برنامه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگی سپاه انصارالحسین (ع)، کانون بسیج هنرمندان شهرستان گناوه و شورای اسلامی و شهرداری بندر گناوه و با حضور شاعران، هنرمندان، هنردوستان و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه گفت: همچنین کارگاه خوشنویسی «ایران جان» نیز به همین مناسبت با حضور اساتید و اعضای انجمن خوشنویسان شهرستان گناوه در فرهنگسرای اداره ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد.
