برگزاری نمایشگاه خوشنویسی در هرسین به مناسبت روز بصیرت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه، نمایشگاه خوشنویسی به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» و فرارسیدن ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هرسین برگزار شد.
این نمایشگاه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هرسین و با همکاری سپاه ناحیه و انجمن خوشنویسان این شهرستان برپا شده و آثار جمعی از خوشنویسان برجسته کشور در آن به نمایش گذاشته شده است.
در این نمایشگاه، آثاری از استادان برجستهای همچون مرحوم آیتالله نجومی، استاد شیرازی، استاد کابلی، استاد مششعی، مرحوم واشقانی فراهانی، استاد جواری، استاد زمزیا، استاد اسفندیاری و استاد الفتی در معرض دید علاقهمندان قرار گرفت.
برگزاری برنامه «حضورینویسی» از بخشهای شاخص این رویداد فرهنگی و هنری بود که با استقبال هنرمندان و بازدیدکنندگان همراه شد.
این مراسم با حضور فرماندار شهرستان هرسین، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و جمعی از مسئولان و هنرمندان برگزار شد.
برگزارکنندگان این نمایشگاه هدف از برگزاری آن را پاسداشت مناسبتهای ملی و مذهبی، ترویج فرهنگ هنر ایرانی-اسلامی و حمایت از هنرمندان حوزه خوشنویسی عنوان کردند.
